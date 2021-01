Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia/ Lei: “Siamo aperti, non chiusi”

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia, la raffinata interprete protagonista de “La musica che gira intorno”, il nuovo show evento di due serate in onda su Rai1. La cantante da diversi anni è felicemente innamorata del noto musicista e produttore musicale; un amore sancito dalla musica ma anche dalla libertà ha più volte sottolineato l’ interprete italiana. Di Francesco si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo come professore di canto di Amici di Maria Di Filippi. Una fama che ha visto il musicista al centro anche del gossip per via della sua relazione con Fiorella Mannoia. Un amore importante quello che lega i due artisti che stanno insieme da 13 anni nonostante la differenza d’eta: lei ha 66 anni, mentre lui 39 anni. A parte la differenza d’età la storia d’amore fra Carlo e Fiorella prosegue a gonfie vele, anche se la coppia per diversi anni ha preferito tenere al nascosto il loro sentimento. A rivelarlo è stata proprio la cantante durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo dove ha confessato il suo grande amore per il musica.

Fiorella Mannoia con Carlo Di Francesco: “Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni”

13 anni e passa d’amore fra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco che lo scorso marzo si sono ritrovati insieme a condividere il lockdown imposto dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus. In quell’occasione la coppia ha partecipato anche ad un video sulle note di “Un senso” di Vasco Rossi tramesso durante una puntata di Amici. Vederli insieme ha confermato ancora una volta che il loro amore è forte e solido nonostante molti credevano che la differenza d’età avrebbe potuto influire negativamente sulla coppia. Proprio la Mannoia, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato il segreto del loro amore: “lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.



