Carlo Di Francesco compagno Fiorella Mannoia/ “Siamo aperti perciò non ci stanchiamo”

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia, la prima donna protagonista di 7 donne – AcCanto a te, lo speciale in onda in seconda serata su Rai3. Sabato 28 marzo 2020 appuntamento con il primo concerto delle sette artiste donne italiane che il prossimo 18 settembre saranno protagonista a Campovolo per “Una, nessuna e centomila”. Parlando di Fiorella Mannoia impossibile non menzionare il suo compagno: Carlo Di Francesco che molti ricorderanno per essere stato professore di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La coppia è felicemente innamorata da circa 12 anni e più volte sui social Fiorella e Carlo condividono momenti della loro vita quotidiana con i fan. Un amore importante, nonostante la differenza di età: lei ha 65 anni, mentre lui 39 anni, ma del resto lo si sa “l’amore non ha età”. Classe 1980, Carlo è nato nel 1980 ad Avezzano ed ha 26 anni in meno della raffinata interprete italiana.

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia: il segreto del loro amore

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia sono una delle coppie “musicali” più affiatate. Nonostante la differenza di età, ben 26 anni di differenza, tra i due la complicità non manca mai, anzi da quando hanno deciso di condividere la vita insieme i due sono inseparabili. 12 anni d’amore e mai una crisi tra i due che, oltre alla passione per la musica, condividono anche lo stesso approccio alla vita e alla coppia. “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai” ha dichiarato Fiorella Mannoia durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera alcuni anni fa. L’amore procede a gonfie vele tra i due che, tra una canzone e un tour, trovano anche il tempo per viaggiare e scoprire le meraviglie del mondo. Il segreto del loro amore? “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste” ha raccontato la Mannoia precisando di non essere una donna proiettata verso il matrimonio e la nascita di bambini.



