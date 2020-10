Carlo di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia/ La differenza di età fa scalpore ma..

Carlo di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia, la differenza di età ha fatto discutere ma..

Chi è Carlo di Francesco? Qualcuno lo conosce come il fidanzato di Fiorella Mannoia, altri ancora perché è stato insegnante nella scuola di Amici e altri perché è un musicista di talento. Qualsiasi sia il motivo per il quale è noto, sicuramente Carlo di Francesco è uno che non passa inosservato e miete successi non solo lavorativi, ma anche nella vita privata. Ad onor di cronaca, però, Carlo di Francesco è arrivata sulla cresta dell’onda proprio per via della sua relazione con Fiorella Mannoia, di 26 anni più grande. La notevole differenza di età ha fatto a lungo parlare della coppia che, però, preferisce rimanere lontano dai riflettori tenendosi stretta la propria privacy.

Carlo di Francesco, dalle percussioni ad Amici e la produzione musicale

Ma cosa sappiamo di Carlo di Francesco? Il bel musicista ha alle sue spalle una storia di passione per la musica, di voglia di imparare e di fare, nata proprio grazie al padre che aveva una passione per diversi generi musicali e una ricca collezione di vinili. Proprio grazie a questa passione, all’età di 13 anni, ha iniziato a suonare la sua prima chitarra e a 18 è partito per Cuba per studiare le percussioni afro-cubane prestto l’Istituto Superiore di Arte. Dal 2010 si è data alla produzione ma non disdegna i live (ha presto parte a concerti di Britti, Bennato e Ornella Vanoni). Insieme al fratello gemello, Matteo, aveva messo sù il gruppo bata-rumba. Già dal 2007 al suo fianco c’è Fiorella Mannoia che, però, ha ufficializzato la sua relazione con lui solo 10 anni dopo, nel 2017 spiegando che nessuno l’ha mai fatta sentire così bella come riesce a fare lui.



