CARLO DI FRANCESCO, FIDANZATO FIORELLA MANNOIA/ Uscito allo scoperto dopo Sanremo

È prodotto da Carlo Di Francesco il nuovo album di Fiorella Mannoia Padroni di niente, uscito il 6 novembre e presentato oggi dalla stessa cantante nel corso della sua intervista a Che tempo che fa. Oltre a essere il suo produttore, condividendo con lei la passione per la musica, Di Francesco è anche il suo fidanzato: a dispetto dell’età, infatti, i due hanno instaurato un rapporto duraturo che ancor oggi sembra non dar segni di cedimento. Carlo e Fiorella stanno insieme da 10 anni nonostante il fatto che lui sia molto più giovane di lei (si parla di ben 26 anni), complice anche una grande riservatezza che li ha portati a non rivelarsi mai più di tanto ai media e – più in generale – in pubblico. Poche le foto che li ritraggono insieme, e ancor meno le interviste in cui lei parla del loro rapporto. È evidente come la Mannoia cerchi di preservare una relazione di per se stessa già fragile, in quanto fondata sulla base di diversità non sempre ben conciliabili e complementari (non da tutti i punti di vista, almeno).

Carlo Di Francesco è il fidanzato di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia ha svelato il nome dell’uomo che le sta accanto nel corso della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. In quell’occasione, nelle sue dichiarazioni a Vanity Fair, ha parlato apertamente di Carlo Di Francesco come della persona che la affianca ormai da due lustri: “Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”. L’intuizione di Fiorella non è del tutto inesatta, anche a fronte del fatto che lei – come peraltro diversi suoi coetanei – si mostra tutt’altro che ‘antiquata’. Per ora, tra i due, non si parla ancora di matrimonio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA