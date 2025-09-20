Carlo di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia, insieme da quasi vent'anni si sono sposati nel periodo della pandemia: "Il nostro segreto..."

Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco, vent’anni insieme e il traguardo del matrimonio

I ventisei anni di differenza non hanno mai ostacolato la storia d’amore tra Fiorella Mannoia e il marito Carlo di Francesco. La cantante e il compagno produttore sono saliti all’altare nel 2021, nel periodo del Covid, celebrano una storia d’amore iniziata anni prima e che ha portato arricchimento nella vita di entrambi. I due si sono conosciuti agli inizi degli anni duemila e dopo quasi vent’anni insieme hanno deciso di compiere il grande passo, benché già da prima di sentissero sposati.

La cantante settantunenne spende parole al miele per il compagno, con cui ha trovato l’equilibrio perfetto. Questo perché ognuno rispetta gli spazi altrui, senza però mai trascurare la condivisione e lo spazio in coppia. “Lui mi sta vicino ed è una persona meravigliosa che non ha bisogno della mia luce per brillare…”, spiega Fiorella Mannoia in una intervista rilasciata di recente a Verissimo.

Fiorella Mannoia elogia il suo compagno storico e marito Carlo di Francesco: “E’ diverso dagli altri uomini…”

“A volte alcuni uomini, che stanno accanto a donne famose, si sentono sminuiti, non Carlo. Lui vive la sua vita e ama il suo lavoro”, ha sottolineato felice e orgogliosa Fiorella Mannoia. La cantante è molto legata e innamorata di suo marito, ma soprattutto è fiera di ciò che hanno costruito insieme in questi anni. A legarli, oltre l’amore è la passione per la musica e il lavoro.

“Lavoriamo insieme, ma ci divertiamo molto insieme, poi entrambi abbiamo passioni diverse ma nessuno interferisce mai. Non ci sono veti, né io né lui ci permettiamo di invadere la libertà dell’altro”, conclude ancora Fiorella Mannoia. Insomma procede tutto alla grande tra il produttore e la celebre artista.

