Da anni ormai Fiorella Mannoia forma una coppia salda e felice con Carlo Di Francesco, al suo fianco nella vita e sul lavoro. Lui è il produttore nonché marito di Fiorella Mannoia, al suo fianco ormai da tanti anni: una coppia dunque non solamente nella quotidianità ma anche sul lavoro. I due si sono sposati il 22 febbraio del 2021: il loro è un matrimonio felice nonostante una differenza di età importante, che però non ha mai rappresentato un ostacolo per loro. La cantante e il produttore musicale, infatti, hanno ben 26 anni di differenza: un numero importante che però nell’ottica del loro amore resta solamente una cifra, considerando il grande amore che li unisce.

Prima di convolare a nozze con Carlo Di Francesco, Fiorella Mannoia non aveva mai pensato al matrimonio, o almeno prima di conoscere il produttore, entrato nella sua vita come professionista e non soltanto. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel 2017. Era già cominciata, infatti, la collaborazione tra Fiorella e Carlo, che hanno cominciato a collaborare diverso tempo prima. Il marito di Fiorella Mannoia in passato ha collaborato anche con altri grandi artisti come Edoardo Bennato, Ornella Vanoni e altri ancora. Uno stimato produttore, dunque, che ha fatto innamorare Fiorella, che nonostante la differenza di età si è lasciata andare all’amore, decidendo di viversi questa storia d’amore splendida che nel 2021 ha portato alle nozze.

Parlando del suo amore con Carlo Di Francesco, Fiorella Mannoia ha spiegato: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Dunque, un amore che nonostante ogni differenza prosegue con grande forza e vigore e che continua con grande rispetto e libertà ad occupare le vite di entrambi, tra lavoro e vita quotidiana.