Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia: musicista, è legato alla grande artista ormai da tanti anni. I due hanno una grande differenza di età

Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia, è al suo fianco ormai da tantissimi anni. I due si sono conosciuti grazie al lavoro comune, nel mondo della musica, nel 2007. Si sono ritrovati, entrambi, a far parte del programma “Amici” di Maria De Filippi e lì è scoppiato l’amore, nonostante la grande differenza di età, di ben 26 anni. Complici le passioni comuni, in primis quella della musica, ambito professionale di entrambi, i due si sono avvicinati e ben presto è scoppiato l’amore. Un amore profondo che però Fiorella e Carlo hanno deciso di difendere, per evitare voci, gossip e speculazioni.

Per questa ragione per dieci anni, Carlo e Fiorella hanno vissuto la loro relazione in maniera intima, senza apparire insieme. Dieci anni dopo, nel 2017, hanno deciso di ufficializzare pubblicamente il loro amore, parlando di ciò che li legava ormai da tempo. Un amore consolidato, che i due hanno messo più volte alla prova e che ha sempre resistito agli urti della vita, in primis alla grande differenza di età, che come dicevamo è di 26 anni.

Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia: “Insieme ci divertiamo”

Fiorella Mannoia, parlando del marito Carlo Di Francesco, ha affermato: “Sono felicemente sposata. Stiamo insieme da quasi vent’anni, anche se ci siamo sposati nel 2021. Lui è un uomo meraviglioso, che mi sta vicino e non ha bisogno di brillare. È un musicista affermato, spesso lavoriamo insieme e ci divertiamo. Non si sente mai sminuito da me”. Nonostante la grande differenza di età, infatti, Fiorella ha spesso sottolineato come Carlo sia indipendente nel lavoro e non abbia mai sfruttato la sua grande popolarità e la carriera già stellare, per brillare.

Il loro segreto è una vita che, seppur comune, prevede momenti individuali per ciascuno dei due: “Ognuno di noi ha le sue passioni e nessuno interferisce in quelle dell’altro. Nessuno interferisce con quelle dell’altro, non ci sono veti. Siamo liberi e questo è il nostro punto di forza”.