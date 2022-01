Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia/ Lei: “Vecchiaia è faccenda di corpo”

La storia d’amore tra Carlo di Francesco e Fiorella Mannoia è una delle più chiacchierate nel mondo del gossip in quanto tra i due ci sono ben ventisei anni di differenza. Malgrado le distanze anagrafiche, i due non hanno mai vissuto l’età come un ostacolo per la loro relazione. “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, aveva raccontato la cantante in un’interessante e profonda intervista rilasciata al Correre della Sera.

Carlo di Francesco, marito di Fiorella Mannoia/ Lei: "Siamo aperti, non chiusi"

Lui ha quarantuno anni e si è affermato, a livello televisivo, indossando i panni di professore di canto nel programma Amici di Maria De Filippi, nella tredicesima edizione. La sua carriera, però, inizia nel 2010 quando ha iniziato a lavorare come produttore di importanti artisti nel panorama italiano.

Fiorella Mannoia e la storia d’amore con Carlo Di Francesco: “Giocare sempre”

Come dicevamo, Carlo di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia, ha collaborato con diversi artisti importanti nel mondo della musica, come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni. La sua storia d’amore con la cantautrice è stata resa nota al pubblico solo nel 2017, anche se la loro prima foto insieme è apparsa più di un anno dopo. La coppia non sembra prendersi mai troppo sul serio, soprattutto quando si parla di differenza d’età, semplicemente perché la interpretano come un valore aggiunto che arricchisce il loro rapporto. “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. Di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”, ha detto convinta Fiorella Mannoia nell’intervista a Il Corriere della Sera. Per la serie: ventisei anni di distanza e non sentirli.

Fiorella Mannoia/ Dal matrimonio intimo con Carlo Di Francesco al Seat Music Awards

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ "Siamo liberi e non ci stanchiamo"

