Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ Dal primo incontro ad Amici, alle nozze

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia, dal primo incontro al matrimonio

Carlo Di Francesco è noto per essere stato un professore di Amici di Maria De Filippi, per alcuni anni. Musicista, arrangiatore e produttore musicale ha conosciuto Fiorella Mannoia proprio durante il talent show ed è nata subito una certa sintonia. Nel 2021 la coppia è convolata a nozze, ma la grande differenza di età, ben 26 anni, è stata per lungo tempo oggetto di critiche e illazioni.

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ "Ciò che fa si che la relazione duri..."

Al settimanale Oggi, Fiorella Mannoia ha rivelato su suo marito: “Mio marito? E’ lui il vecchio di casa. Gli faccio i dispetti mentre lavora, lo disturbo. Sono felice e grata di quello che ho. Quando qualcosa mi manca, faccio l’esercizio contrario: ringrazio per quello che invece ho avuto”. E ancora: “Siamo complementari questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia: “Mai fatta sentire così bella”

La relazione tra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia è stata vissuta lontano dai riflettori inizialmente. Le continue paparazzate i rumor sono stati poi confermati dalla stessa cantante, in un’intervista del 2015 rilasciata al Corriere della Sera: “Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità”.

Fiorella Mannoia: "Pubblico mi vede seria ma è retaggio"/ "Offese a donne fanno male"

Al settimanale Oggi, l'artista legata a Carlo Di Francesco da ben 15 anni dichiara: "Oggi me sento proprio una gran fi…", ndr). Sono felice e grata di quello che ho. Quando qualcosa mi manca, faccio l'esercizio contrario: ringrazio per quello che invece ho avuto".











