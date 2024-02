Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ Fu subito colpo di fulmine, malgrado la differenza d’età e…

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia dal 2021, ma i due stanno insieme da molto tempo prima: ecco come si sono conosciuti

La differenza d’età tra Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco, non ha mai rappresentato un problema. La coppia si è subito trovata in grande sintonia, fin dal primo incontro avvenuto in tv, dietro le quinte di Amici. Lei, 69 anni, lui 43, stanno insieme da un pezzo e sono più legati che mai. Per la precisione la scintilla è scoccata nel lontano 2007, dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Carlo e Fiorella hanno vissuto una storia d’amore “segreta” per circa una decina d’anni.

La cantante e suo marito infatti hanno deciso di uscire allo scoperto non prima del 2017, quando in una intervista a Vanity Fair aveva ammesso la relazione con Carlo Di Francesco. “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Ma chi è e cosa sappiamo sulla vita privata del marito di Fiorella Mannoia? Scopriamolo subito…

Chi è Carlo di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia: una vita dedicata alla musica

Carlo Di Francesco è originario di Avezzano, in provincia di L’Aquila, e ha cominciato a maneggiare la chitarra quando era ancora un bambino. Una volta compiuti i diciotto anni è volato a Cuba con il fratello gemello, Matteo, per studiare le percussioni afro-cubane all’Istituto Superiore d’Arte. Nel frattempo si è divertito a praticare rugby a livello agonistico, ma ha anche avviato collaborazioni di prestigio nel mondo della musica, con Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Edoardo Bennato e il compianto Alex Baroni.

Nella tredicesima edizione di Amici, Carlo Di Francesco è stato ingaggiato come insegnante e proprio nello studio di Canale 5 ha incontrato Fiorella Mannoia. Tra i due fu subito colpo di fulmine e oggi la coppia resiste splendidamente alle sfide del tempo. Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco si sono sposati il 22 febbraio 2021, per la gioia dei tanti fan che hanno sempre tifato per loro.











