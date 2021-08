Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ Una differenza d’età di 26 anni

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia un rapporto oltre la differenza d’età

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia stanno insieme ormai da quindici anni. Carlo è il produttore musicale ed ex professore di canto della scuola di Amici che la cantante ha conosciuto proprio nell’ambito del suo lavoro. Stando alle indiscrezioni diffuse da Di più a inizio anno, Carlo e Fiorella si sarebbero addirittura sposati, anche se soltanto con rito civile. La cerimonia sarebbe stata officiata lunedì 22 febbraio, come riportato sulle pubblicazioni a cui fa riferimento il settimanale.

La relazione tra Di Francesco e Fiorella Mannoia è una delle più attenzionate del mondo dello spettacolo. Il perché è facile intuirlo: tra Carlo e Fiorella, infatti, ci sono ben 26 anni di differenza d’età. Nonostante l’importante distanza anagrafica, i due non hanno mai pensato di allontanarsi: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha dichiarato la cantante in un’intervista al Correre della Sera.

Chi è Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia

Come accennato sopra, Carlo Di Francesco, 41 anni, si è affermato nei panni di professore di canto nell’ambito della tredicesima edizione di Amici. Prima ancora di vestire questi panni in tv, però, Carlo ha inaugurato la sua carriera come polistrumentista specializzato nelle percussioni. La sua passione per questi strumenti gli deriva da un’importante esperienza di studio a Cuba quando aveva 18 anni.

Carlo è originario di Avezzano (L’Aquila) e dal 2010 ha iniziato a lavorare anche come produttore, affiancando nei loro tour artisti come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni. Il suo legame con Fiorella Mannoia è stato reso noto per la prima volta nel 2017. La prima foto di coppia, in realtà, risale al 2018. I due si definiscono noncuranti rispetto a quello che avrebbe potuto rappresentare un ostacolo per loro, ovvero la differenza d’età: “Giocare sempre”, è il motto di Fiorella. “La vecchiaia è faccenda di corpo. Di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

