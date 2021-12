Carlo di Valois/ Non divenne né re d’Aragona né imperatore dell’Impero d’Oriente

Chi era Carlo di Valois, terzo figlio del re di Francia Filippo III e di Isabella d’Aragona?

Carlo di Valois, in francese Charles de Valois, è stato il terzogenito del re di Francia Filippo III e di Isabella d’Aragona. Fratello del re di Francia, Filippo IV, Carlo è stato l’iniziatore della dinastia Capetingia cadetta dei Valois che ha regnato sulla Francia. Nato il 12 marzo 1270 a Valenciennes, Carlo è stato conte di Valois dal 1286. A soli tredici anni Carlo fu fu designato da papa Martino IV a succedere sul trono di Aragona a Pietro III d’Aragona, scomunicato e deposto nel 1283. Pochi anno dopo Carlo sposa Margherita d’Angiò; si tratta di un’unione importante visto che concesse a Carlo di entrare in possesso delle contee d’Angiò e del Maine. Purtroppo dopo poco la moglie muore e così Carlo sposa in seconde nozze Caterina di Courtenay, figlia di Filippo I di Courtenay puntando così al trono dell’Impero Romano d’Oriente.

Nonostante due matrimoni importanti sulla carta, Carlo non divenne né re d’Aragona né imperatore dell’Impero d’Oriente. Come mai?

Carlo di Valois: i matrimonio e i mancati titoli

Carlo di Valois non fu mai re d’Aragona nonostante il matrimonio con Margherita d’Angiò a causa della guerra iniziata dal padre Filippo III contro il re d’Aragona Pietro III. Una guerra disastrosa che lo porta anche alla morte, mentre il fratello Filippo IV non era intenzionato ad impegnarsi per aiutarlo nella salita al trono. Nel 1925 con il trattato di Anagni, Carlo dovette rinunciare definitivamente al trono d’Aragona. Non solo, Carlo non divenne mai imperatore dell’Impero d’Oriente in quanto la morte della seconda moglie Caterina di Courtenay lo privò di ogni diritto al trono.

Colto e simpatico, a soli quattordici anni si ritrova al centro di contrasti importanti nati in Europa durante la della guerra del Vespro dimostrando grandi capacità ed ambizioni. Tra le sue vittorie ricordiamo quella del 1925 quando condusse le truppe francesi nella guerra contro gli inglesi per la Guascogna.

