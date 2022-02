Carlo Domingo, chi è il fidanzato Soleil Sorge/ “Lei lo ama” ma non si è mai visto

Da mesi si parla nella Casa del Grande Fratello Vip di un presunto fidanzato di Soleil Sorge. Lui sarebbe Carlo Domingo, un ragazzo con cui l’influencere avrebbe avuto una storia prima di entrare nella Casa di Canale 5 e che la starebbe aspettando fuori. In molti però si chiedono se sia ancora così visto quando accaduto in questi mesi nella Casa tra Soleil e Alex Belli, tra baci e dichiarazioni d’amore. Le ultime notizie su Carlo arrivano da Gianluca Costantino che, una volta uscito dal Grande Fratello Vip, ha rivelato a Casa Chi che proprio Soleil gli ha raccontato qualche dettagli in più della loro relazione.

Queste le sue parole: “mi ha detto che aveva iniziato una relazione ad agosto durata solo un mese che poi ha dovuto interrompere. – e ancora – Durante il percorso fino a un certo punto ha ricevuto dei messaggi poi quei sentimenti sono diventati un ricordo e ha pensato che quella persona si stesse allontanando. Aveva un grande punto interrogativo, si è reputata libera un po’ come aveva fatto Delia.” Che arrivi qualche altro dettaglio in diretta al Grande Fratello Vip?

