Carlo Domingo, chi è l’ex fidanzato di Soleil Sorge e perchè si sono lasciati/ Addio…

Carlo Domingo è l’ex fidanzato di Soleil Sorge. Sarebbe finito l’idillio tra l’influencer e l’imprenditore a cui era legata sin dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip come concorrente. La storia tra l’influencer e l’imprenditore non è mai stata ufficializzata per scelta della stessa Soleil che ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla relazione che, oggi, sarebbe giunta al termine. La rivelazione è arrivata dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha ipotizzato la fine della relazione tra i due. Al momento la Sorge non si è pronunciata né sui social né tantomeno sui giornali. Eppure il settimana nella rubrica “Chicche di gossip” rivela “Soleil sempre corteggiata, adesso balla da sola”.

Sembrava un grande amore quello tra la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’imprenditore italiano che è sempre rimasto in silenzio durante il Grande Fratello Vip permettendo alla Sorge di vivere serenamente il suo momento di popolarità. I due erano stati avvistati insieme anche a Venezia e poi intenti a trascorrere una bellissima vacanza al mare. “In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia” aveva raccontato l’influencer ricevendo anche l’approvazione della madre Wendy Kay.

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, si era pronunciata positivamente nei confronti di Carlo Domingo: “Carlo è un ragazzo troppo carino. Uno cui non interessa il mondo dello spettacolo e nemmeno uscire sui giornali, anzi. Carlo sa ‘gestire’ Soleil: vivono in equilibrio. È siciliano ed è anche molto bello. Mi piacciono i siciliani. Insomma, mi aspetto i cinque nipoti che mi hanno promesso”.

La stessa Soleil parlando di amore e relazione negli studi di Verissimo aveva detto: “Ho avuto diverse relazioni che sono state mediaticamente discusse, come quella con Jeremias, nata sull’isola, un rapporto meraviglioso dove poi però non ci siamo trovati nella vita di tutti i giorni. Crescendo ho capito che parlare delle mie relazioni, non mi si addice. Ho deciso di mantenere la mia sfera privata tale. Tale è il mio fidanzato attuale, se così si può chiamare, è una persona di cui sono molto innamorata. Ho anche deciso di abbandonare queste etichette, con Alex Belli abbiamo parlato di amore libero. Sono arrivata al punto di non voler più definire l’amore in nessun modo. Preferisco viverlo, sentirlo e basta”. Il motivo effettivo della presunta fine della relazione tra Soleil e Carlo Domingo non è mai stato effettivamente svelato. Tuttavia, nelle scorse settimane, a Soleil è stato accostato il nome di Gianluca Costantino con cui la Sorge ha condiviso parte del percorso nella casa di Cinecittà. Un gossip che, tuttavia, non ha trovato conferma da parte dei diretti interessati.

