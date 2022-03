Carlo Domingo, fidanzato di Soleil Sorge/ “Tra loro c’è un patto”: ultimi gossip

Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge spera sempre più in un gesto importante, un cenno mai arrivato nel corso di questi sei mesi passati nella Casa: quello di Carlo Domingo, il suo fidanzato. Forse chiamarlo fidanzato non è del tutto giusto visto che i due hanno avuto una frequentazione che sono decisi a continuare quando Soleil tornerà alla vita normale. Il riservatissimo Carlo ha preferito non farsi vedere e sentire in questi mesi, neppure con un messaggio.

È per questo che di lui conosciamo, ad oggi, molto poco. Le ultime notizie certe sono arrivate da Alfonso Signorini sia in diretta che dal suo settimanale CHI. Il conduttore, oltre a confermare che Carlo “esiste davvero” e attende Soleil fuori, ha parlato di un patto esistente tra i due.

Carlo Domingo e il patto ‘d’amore’ con Soleil Sorge

“C-S qualsiasi cosa succeda là dentro, sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me”: è questo il patto che Soleil e Carlo avrebbero fatto prima dell’inizio dell’avventura della Sorge al GF Vip e in virtù del quale lui continuerebbe ad attenderla nonostante quanto accaduto con Alex Belli. Carlo, insomma, attende Soleil fuori per continuare la loro conoscenza e nella Casa, intanto, lei pensa a quanto potrà accadere una volta fuori, con l’ansia di poterlo incontrare di nuovo. Ricordiamo che di lui sappiamo che è siciliano, che vive a Milano ormai da 20 anni ed è il proprietario di un’agenzia di eventi. Stando inoltre a quanto detto da Signorini, Carlo avrebbe cancellato tutti i suoi profili social e anche le foto dal web.

