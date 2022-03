Carlo Domingo, fidanzato Soleil/ Alajmo: “Da quando è uscita dalla Casa mai visti”

Negli studi di Mattino 5, programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, si torna a parlare di Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Sorge. Federica Panicucci, la conduttrice, ha incalzato il paparazzo Andrea Franco Alajmo, super informato sui vip, chiedendo appunto novità su questo “misterioso” ragazzo, e lui ha replicato così: “Come dicevo mi sono interessato parecchio a Solei. ma da quando è uscita dalla Casa (il Gf Vip 2021 ndr) è tornata a Milano solo una volta per un’intervista e poi non si è più vista, è tornata giù a Roma, ed è a ancora a Roma”.

Quindi Franco Alajmo ha aggiunto: “A questo punto mi sembra strano perchè il fidanzato pare non sia andato a trovarla, e in una settimana qualche domanda ce lo stiamo facendo un po’ tutti qui a Milano”. Nella discussione è intervenuto anche Raffaello Tonon, ospite negli studi di Mattino 5: “Carlo Domingo è un bravissimo giovane il fidanzato tra l’altro – commenta – un ragazzo proprio per bene, lo conosco sia lui che la sua famiglia”.

CARLO DOMINGO, FIDANZATO SOLEIL SORGE: “STANNO INSIEME DALLA SCORSA ESTATE”

E Federica Panicucci gli ha chiesto: “Non trovi strano che non l’abbia incontrato?”, al che l’ex Gf Vip ha replicato: “Io quando ho letto il suo nome come fidanzato di Soleil mi è preso un colpo perchè avrei preferito per Carlo un’altra fidanzata, un bravissimo giovane. Non ho nessun tipo di simpatia nei suoi confronti (riferendosi a Soleil ndr). Io l’ho appreso dai giornali. Conosco sia lui che la sua famiglia – ribadisce – gente molto ma molto per bene”.

Poi Andrea Franco Alajmo ha aggiunto: “Stanno assieme da molto? Da questa estate, da prima di questa estate si frequentano, sono andati in vacanza assieme”. E la Panicucci ha chiosato: “Andrea sa tutto, se io non ricordo dove ero settimana scorsa lo chiedo ad Andre Alajmo”. “Esatto te lo dico io”, conferma il paparazzo con il sorriso.

