Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge/ Incontro dopo il GF Vip? Lei “Rimarrà privato”

Soleil Sorge fa il suo ingresso in grande stile nello studio del Grande Fratello Vip nel corso della semifinale. È tempo per lei di ripercorrere i momenti più significativi di questo suo percorso lungo quasi sei mesi ma, arrivata al centro dello studio, Alfonso Signorini ha per lei una primissima domanda: “Hai visto il tuo fidanzato? Cos’è successo?” Soleil, a dispetto di ciò che si pensava, non è però propensa a parlare di Carlo Domingo, il suo presunto fidanzato.

“Avete visto tutto di me, le docce, mentre dormivo, se permettete questo però voglio tenerlo privato!” annuncia in diretta l’ex gieffina. Il sorriso che mostra al pubblico sembra tuttavia tradire che l’incontro con Carlo c’è stato ed è anche andato nel migliore dei modi. Per ora, però, si tratta soltanto di supposizioni che solo Signorini, facendo appostare i suoi fidati paparazzi, potrà confermare o smentire.

