Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge/ Lei: “voglio tenerlo privato”

Chi è Carlo Domingo?

Carlo Domingo é il fidanzato di Soleil Sorge? La concorrente del Grande Fratello Vip non ha confermato, ma sembrerebbe essere proprio lui il “fidanzato” di cui tanto si é parlato fuori e dentro la casa. Proprio la vippona, nonostante la chimica artistica vissuta con Alex Belli, in diverse occasioni si é definita “fidanzata” senza peró menzionare il nome del suo partner. A scoprire il nome dell’uomo misterioso é stato Fanpage.it che ha scritto: “Carlo Domingo, il fidanzato siciliano di Soleil Sorge che lavora nel mondo della moda. Originario di Marsala, è un uomo riservatissimo, che si tiene ben lontano dall’invadenza social”.

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ Un rapporto speciale tra le due

Ma chi é Carlo Domingo? Di professione imprenditore, Carlo vive a Milano e il suo nome é apparso anche sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata” – ha scritto la rivista.

La Regina di Roma difende Soleil/ "Fatevi un esame di coscienza": polemica sui social

Carlo Domingo e Soleil Sorge: é amore tra i due?

Non solo, Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip ha parlato del fidanzato di Soleil Sorge senza peró mai fare il suo nome: Carlo Domingo. “Non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo – ha detto il conduttore e giornalista precisando – “e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF. Si sono detti che qualsiasi cosa fosse successa nella Casa di Cinecittà sarebbero rimasti uniti. Questo ragazzo si sta preparando seriamente a riabbracciare la sua compagna”.

Alex Belli, chimica artistica con Soleil Sorge/ Pace fatta dopo il GF VIP?

Intanto proprio nella casa Soleil Sorge aveva parlato di lui cosí: “già ci conoscevamo avevamo parlato molto spesso l’uno dell’altra in amicizia, poi però ci siamo avvicinati, ci siamo detti tutto, senza nascondere nulla. Gli ho detto: ‘prendimi per quella che sono e questa sono io’ e lui ha fatto altrettanto con me”. Non solo, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche aggiunto: “mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente”. Da parte anche di Soleil peró non c’é alcun interesse a rendere pubblica questa relazione visto che una volta eliminata dalla casa del GF VIP ha detto: “avete visto tutto di me, le docce, mentre dormivo, se permettete questo però voglio tenerlo privato!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA