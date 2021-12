Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge/ Mamma Wendy “non contento di lei e Alex Belli”

Nella scorsa puntata di Casa Chi la mamma di Soleil Sorge, Wendy, ha detto la sua sulle ultime evoluzioni dentro la casa del Grande Fratello VIP, tornando ad esprimersi sul rapporto ormai naufragato tra Soleil Sorge e Alex Belli. La donna, schietta ed esuberante, ha colto l’occasione anche per fare chiarezza sul fidanzato di sua figlia Soleil, Carlo, che sarebbe ancora disposto a riprendere il suo rapporto con la ragazza, nonostante la soap opera con Belli dentro la casa.

“Che fine ha fatto Carlo il fidanzato di Sole? Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui. Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla”, ha raccontato Wendy.

Il fidanzamento tra Soleil e questo ragazzo di nome Carlo sembra sia molto fresco e cominciato pochi mesi fa. Naturalmente, dopo gli sviluppi dentro la casa tra Soleil e Alex, qualcuno pensava che lui avesse deciso di lasciarla. A quanto pare, tuttavia, le cose non stanno così. La signora Wendy garantisce che Carlo è ancora disponibile e che non vede l’ora di rivedere sua figlia.

Soleil, quindi, può dormire sonni tranquilli. Il ragazzo che ha cominciato a frequentare prima di entrare dentro la casa non si è fatto condizionare troppo dal feeling speciale tra la sua compagna e Alex Belli. Tuttavia, come fatto sapere dalla signora Wendy Kay, Carlo non è di certo felice per quanto visto nel corso di queste settimane.

