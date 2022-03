Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Sorge/ Il patto con lei prima del “Gf Vip”

Pur non essendo riuscita ad arrivare in finale, Soleil Sorge può essere certamente considerata una delle protagoniste incontrastate di questa edizione del “Grande Fratello Vip“. Il “triangolo” che lei ha creato insieme ad Alex Belli e Delia Duran ha infatti tenuto banco anche nel periodo in cui l’attore era stato escluso dal reality e ha fatto discutere scatenando non poche critiche da parte di chi non era favorevole al concetto sbandierato di “amore libero“.

L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez successivamente ha però fatto dietrofront e ha ridimensionato i sentimenti che in un primo momento sosteneva di provare per l’ex protagonista di “Centovetrine”. Anzi, la “gieffina” ha voluto ribadire di sentirsi legata al fidanzato misterioso che lei aveva conosciuto poco prima del suo ingresso nella Casa. E’ stato poi Alfonso Signorini, con il suo fare da “segugio” a rivelarne il nome: Carlo Domingo.

Chi è Carlo Domingo: è lui il fidanzato di Soleil Sorge

Nel corso della sua permanenza nella Casa non era mancato chi aveva dubitato dell’esistenza del fidanzato di Soleil. Il fatto che lui non avesse mai mandato alcun messaggio alla sua amata aveva infatti avvalorato questa ipotesi. Era stato invece proprio il conduttore del programma a rivelare la motivazione di quuesto modo di agire nel corso della diretta: “Il compagno di Soleil non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al Gf“.

Ma chi è Carlo Domingo? Nonostante la popolarità ottenuta di riflesso, il ragazzo non vuole essere presente sui social. Lui, infatti, avrebbe cancellato i suoi profili prima della partenza del reality. E’ manager di un’agenzia di comunicazione, la Domingo Communication, che collabora con diversi brand di moda, oltre che con diversi personaggi noti, tra cui Guè Pequeno.











