Carlo Bennato ed Adele Zito sono i genitori di Edoardo Bennato e anche per loro il mondo della musica è molto importante. Il padre del cantante era un impiegato dell’Italsider mentre la madre era una casalinga e proprio la donna ha spinto per far si che Edoardo e i suoi fratelli studiassero e coltivassero le proprie passioni. Edoardo ha altri due fratelli, Eugenio e Giorgio Bennato.

I due fratelli hanno anche loro coltivato le proprie passioni e la madre è stata molto vicina a tutti i membri della famiglia. Edoardo ha avuto anche diverse collaborazioni musicali con Giorgio Bennato, il fratello più giovane della loro famiglia. Adele è apparsa un’unica volta in pubblico, durante la trasmissione Vota la Voce su Canale 5.

Edoardo Bennato e la canzone che ha dedicato ala madre Adele

Un grande legame quello tra Edoardo Bennato e la madre, il cantante ha dedicato alla donna la canzone Viva La Mamma, uno dei brani cult della sua carriera. Parlando a Sorrisi e Canzoni Edoardo ha raccontato: “Questa canzone è un inno alla femminilità di donne come lei, sia forti che concrete. Purtroppo non c’è più ma mia figlia che ha 9 anni me la ricorda molto”, diceva Edoardo nel 2015.

La madre di Edoardo voleva che il figlio studiasse e si laureasse in Architettura ed è riuscita nel vedere ciò con Edoardo che raccontò: “Gli piaceva il fatto che io facessi musica ma aspettava il momento della mia laurea in Architettura” e poi ha continuato: “Lei voleva di più, voleva che mi iscrivessi all’albo ed alla fine è riuscita a convincermi”.

Tanta commozione per Edoardo quando parla della madre ed una delle ultime volte è capitato da Barbara D’Urso qualche anno fa quando in lacrime il cantautore sottolineò: “Il mio unico rimpianto è che mia madre non ha visto mia figlia Gaia, io credo che sarebbe stata molto orgogliosa di lei”.