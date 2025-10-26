Chi sono Carlo e Alba, figli di Vittorio Sgarbi: 2 mamme diverse e la scelta comune di evitare l’attenzione mediatica.

Nelle ultime settimane non sono notizie liete quelle che circolano intorno al nome di Vittorio Sgarbi; celebre personaggio televisivo ma soprattutto ex politico, critico d’arte e autore. Il calvario della depressione si è abbattuto su di lui alcuni mesi fa, a ridosso del nuovo anno; da allora notizie frammentarie, preoccupanti, a proposito delle sue condizioni di salute. I familiari si sono stretti a lui, sicuramente anche i figli Carlo e Alba, seppur discreti e riservati come testimoniato dall’assenza di interventi e colloqui con i media proprio a proposito delle condizioni del papà, Vittorio Sgarbi.

Ma chi sono Carlo e Alba, figli di Vittorio Sgarbi? A differenza della carriera del papà che ben conosciamo, entrambi hanno scelto un percorso di vita differente e decisamente meno in voga dal punto di vista dell’attenzione mediatica. Il primogenito è nato dalla relazione del critico d’arte con Patrizia Brenner e, attualmente, porta il cognome della madre forse proprio per distaccarsi dalla luce dei riflettori dovuta al cognome del papà. Impegnato nel mondo della finanza, non si è mai avvicinato al mondo dello spettacolo e pare che abbia costruito la sua quotidianità a New York.

Carlo e Alba, figli di Vittorio Sgarbi: rapporto ‘schivo’ con il mondo dello spettacolo

Qualche informazione in più risulta reperibile sul conto di Alba, seconda dei figli di Vittorio Sgarbi e nata 10 anni dopo suo fratello Carlo. La mamma è la cantante lirica Kozeta Hajdini con la quale il critico d’arte ha avuto una breve liaison. Solo in adolescenza è arrivato il riconoscimento ufficiale del papà; Alba è anche lei molto restia rispetto al mondo dello spettacolo e dell’attenzione mediatica come testimoniato dalle rarissime apparizioni in tv.

Di recente proprio Alba, seconda dei figli di Vittorio Sgarbi, è tornata al centro dell’attenzione data la sua visione non proprio in linea con la sorella minore, Evelina, a proposito della querelle con il papà per la questione della richiesta di un amministratore di sostegno dopo il calvario della depressione vissuto dal critico d’arte.

