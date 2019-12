Carlo e Camilla divorziano?/ 300 milioni di sterline in cambio del silenzio

Carlo e Camilla stanno per divorziare? Il primogenito Carlo che, dopo il divorzio e la morte di Lady Diana, madre dei suoi figli William e Harry, dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Camilla, starebbe per divorziare. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio dopo quella sulla presunta abdicazione della regina Elisabetta per la quale si prospetta un Natale abbastanza difficile. Dopo la decisione di Meghan e Harry di trascorrere il Natale negli Stati Uniti, lontano dalla famiglia reale, la Regina Elisabetta sarebbe stata sconvolta dalla crisi di coppia che starebbero vivendo Carlo e Camilla. In Inghilterra, come scrive Vanity Fair, sono sicuri che il matrimonio tra il primogenito di Elisabetta e Camilla Parker Bowles sarebbe giunto al capolinea. Per scrivere la parola fine sul matrimonio, Camilla avrebbe chiesto un assegno da 300 milioni di sterline in cambio del suo silenzio sui segreti di famiglia.

CARLO E CAMILLA, MATRIMONIO FINITO?

Gli esperti della casa reale inglese sono sicuri che la coppia formata da Carlo e Camilla sia ormai scoppiata. I due, tuttavia, continuerebbero a farsi vedere insieme per non creare un nuovo scandalo a corte. Il primogenito della Regina Elisabetta dovrebbe diventare reggente entro 18 mesi e un secondo divorzio, per il capo della Chiesa anglicana, sarebbe troppo. L’amore che li ha travolti sin da quando erano giovanissimi e che li ha portati a coronare il loro sogno con il matrimonio, dunque, sarebbe finito. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe caduta lo scorso novembre durante il viaggio ufficiale nel Pacifico del Sud quando, dopo la tappa in Nuova Zelanda, Camilla non ha accompagnato Carlo alle Isole Salomone tornando a Londra. I rumors sul divorzio, dunque, saranno confermati?

