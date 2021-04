Carlo e Camilla/ Piangono davanti ai fiori per il principe Filippo, temevano che..

E’ un momento molto difficile per la famiglia reale. In particolar modo per il principe Carlo e la moglie Camilla, che non hanno trattenuto le lacrime di fronte agli innumerevoli mazzi di fiori lasciati dai britannici per commemorare il principe Filippo, venuto a mancare venerdì scorso all’età di novantanove anni. Il gesto non è passato inosservato a Buckingham Palace, che evidentemente ha gradito la spontaneità del pensiero. Questo nonostante la richiesta di non lasciare fiori e preferibilmente di effettuare delle piccole donazioni in beneficenza, sia per utilità ma anche per evitare assembramenti pericolosi. Il timore, infatti, era il rischio della violazione delle norme anti-covid. Sono state infatti centinaia le persone che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia reale con un mazzo di fiori, ma non solo.

Carlo e Camilla, la commozione per la morte del principe Filippo

Messaggi di affetto, condoglianze e regali sono stati inviati a Marlborough House per evitare code o assembramenti pericolosi. In vista del funerale, che si terrà oggi sabato 17 aprile, Carlo e Camilla si sono fatti forza con la folta distesa di fiori trovati nel giardino della sede del Commonwealth. Tra i tantissimi messaggi di amore, anche una straordinaria produzione in miniatura di una Land Rover simile a quella che oggi porterà il feretro del marito della regina Elisabetta alle esequie. L’omaggio al principe Filippo continua anche sui social e più in generale in rete, dove gli affezionati esprimono la propria vicinanza e si uniscono al lutto della famiglia reale. Nel giorno del funerale Camilla e Carlo si consolano con il sostegno, anche virtuale, della popolazione.

