Carlo e Giulia Calenda, Luigi Tozzi: figli Cristina Comencini/ Chi sono e cosa fanno

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, ha tre figli, leggasi Carlo Calenda, Giulia Calenda e Luigi Tozzi. Il più famoso è senza dubbio il primo, politico che recentemente si è candidato con Azione alle elezioni di domenica scorsa, e che è nato quando la madre aveva appena 17 anni. La regista lo ha avuto da Fabio Calenda, papà del politico nonché ex compagno della stessa (i due non sono stati sposati). Ovviamente di Carlo Calenda si sa quasi tutto, a cominciare dai suoi precedenti impieghi prima del mondo politico, leggasi, fra i tanti, in Ferrari e a Sky.

È stato inoltre viceministro dello sviluppo economico durante i governi di Enrico Letta e Matteo, Renzi, nonché Ministro dello sviluppo economico sotto Renzi e Gentiloni, e infine, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea nel 2016. In passato ha lavorato anche come attore, recitando a 10 anni nella miniserie televisiva Cuore, diretta dal nonno Luigi Comencini.

CARLO CALENDA, GIULIA, LUIGI TOZZI: FIGLI DI CRISTINA COMENCINI. SCOPRIAMO QUALCOSA DI PIU’

Giulia Calenda è invece la sorella di Carlo nonché figlia di Cristina Comencini e Fabio Calenda. Anche lei, come la mamma, il nonno e il fratello, lavora nel mondo dello spettacolo, facendo la sceneggiatrice. Di lei non si hanno moltissime informazioni in merito a età e data di nascita, ma si sa che ha preso parte alla sceneggiatura di moltissimi film, fra cui alcune pellicole di grande successo come Corro da te (2022), Come un gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021), Ma cosa ci dice il cervello (2019), Tornare (2019), Io sono Tempesta (2018), Come un Gatto in Tangenziale (2017), Mamma o Papà? (2017), Qualcosa di nuovo (2016), La scelta (2015), Latin Lover (2015), Scusate se esisto! (2014), e ancora La donna della mia vita (2010), Solo un padre (2008), Bianco e Nero (2007), La Bestia nel cuore (2005), Il più bel giorno della mia vita (2001), commedie che hanno sbancato il botteghino.

Infine il terzo figlio di Cristina Comencini, fratello di Carlo Calenda e Giulia, ovvero, Luigi Tozzi. La regista lo ha avuto da Riccardo Tozzi, con cui è stata sposata fino al 2016. Di lui si hanno delle info in più grazie al web, e si sa che è nato a Roma e che lavora nel mondo della musica come dj e producer di ispirazione techno e dub. Numerosi i lavori svolti dal 2014 sotto le etichette Hypnus Records, Dynamic Reflection, Mental Modern e Outis Music, e su Instagram vanta un discreto seguito visto che la sua pagina ufficiale conta circa 11mila follower, raffigurante lo stesso spesso e volentieri in azione dietro alla console.











