Ieri Carlo III ha incontrato papa Leone XIV. I due hanno pregato insieme nella Sistina. Ma qual era il senso del gesto agli occhi de re?

Il ritorno del Re, diceva Tolkien qualche decennio fa. Ma non era a re Carlo III che si riferiva. Che certamente torna a pregare in Vaticano e lo fa con Leone XIV a distanza di cinquecento anni da quella brutta pagina di storia europea che a scuola si studia col nome di “scisma anglicano”, ma che di quella storia si porta dietro ancora tutti gli strascichi.

Come sempre, così anche allora, la fede c’entrava poco o niente con lo strappo di Enrico VIII. Era la mentalità religiosa ad essere entrata in crisi. L’Europa stava smarrendo il senso della presenza viva di Cristo e a farne le spese, come sempre, era il senso religioso, la percezione stessa del sacro e delle cose sacre.

Oggi, a distanza di cinque secoli, sembra che papa Prevost faccia del sacro – l’incedere delle parole, il vestito, la solennità dei luoghi e quella strana rigidità visiva nelle fotografie ufficiali – la cifra della sua politica estera, fondata più sui gesti che sulle parole, più sull’estetica che sull’etica. È una strada affascinante che scommette su quell’appeal che la Chiesa cattolica suscita ancora ultimamente in ogni uomo e che corrisponde a quel senso religioso, a quel senso del sacro cui si accennava poc’anzi.

Si può dunque dire che Roma e Londra nel sacro si smarrirono e nel sacro oggi tentano di ritrovarsi. Il punto è che l’espressione suona quanto meno ardita, se si cerca di conciliarla con la posizione del re. In morale si dice che un atto si giudica da tre elementi: l’oggetto, la circostanza e l’intenzione. Una preghiera nella Sistina con il Papa dopo mezzo millennio di lontananza è certamente un fatto eclatante e buono, ma re Carlo ha una politica religiosa che i media definiscono ecumenica, quando – di fatto – è sincretista.

Carlo crede nell’ambiente, nel creato, nell’armonia e nella fraternità universale. È un’anima religiosa, ma – a differenza del padre, il principe Filippo (nato ortodosso e costretto ad abiurare per sposare Elisabetta), che in qualche modo negli ultimi anni tornò ad avere cura della tradizione ortodossa in cui era nato – non lo fa dal di dentro di una storia, dal dramma vissuto di appartenere a qualcosa che non lascia mai quieti e che mai soddisfa. Perché è un umano portatore dell’inaudito di Dio. Prima di partire il re, con lo stesso spirito, è andato a far visita ad una sinagoga. Due anni fa, in occasione dell’incoronazione, ha voluto che fossero presenti e che sfilassero i rappresentanti di tutte le “fedi” del regno.

Carlo non ambisce a riconciliarsi e a riprendere il cammino interrotto da Enrico, Carlo ambisce a superare la forma storica delle singole religioni in nome di un afflato mistico che tutto chiama all’unità, alla pace e alla custodia della terra.

È chiaro che al mondo ci sono governanti con intenzioni peggiori, per cui non si può non dire “lunga vita a re Carlo”, ma è altrettanto chiaro che il gesto odierno non può essere letto in una semplice ottica apologetica o trionfalistica, ma va guardato anche con lo sguardo del re.

Tutte le volte che l’uomo vive le cose da fuori, che non sta dentro un’esperienza, si riduce e riduce la realtà. Giudicare i rapporti dall’esterno, moralizzare sui matrimoni, sul modo di vivere il lavoro, il rapporto con i figli o le amicizie, rende la persona – e la comunità cui appartiene – una platea della vita altrui, un luogo della storia in cui la storia, con i suoi drammi, non fa mai breccia. Finché quella platea non crolla sotto le onde furiose dell’esistenza, che raggiungono prima o poi la spiaggia di tutti.

Carlo arriva a Roma facendo dell’assenza di identità la sua identità e quindi rendendo ogni gesto bello ma ambiguo, forte ma fragile: non c’è una stessa volontà dietro quell’incontro. Già Cicerone diceva che l’amicizia altro non era che idem velle, idem nolle. Leone questo lo sa e non polemizza, perché è consapevole che la verità non è un dato circoscritto, ma una Presenza che si muove nella storia, che – come un figlio – è sempre in gestazione anche dentro i nostri atti più lontani. Egli sa che tutto può essere riconciliato e redento e che anche il gesto più sfocato può essere messo a fuoco dalla luce di Cristo.

È questa la consapevolezza che oggi manca al cristianesimo: la certezza che ora – mentre il mondo geme e muore – Cristo opera e costruisce la Sua storia. È da dentro la tomba che si sprigiona la forza della Resurrezione, è da dentro quello che è imperfetto, storto e da correggere che Dio costruisce il bene.

Si dice che Enrico VIII, arrivato stanco e vecchio al termine della sua vita, fosse prostrato per gli infiniti fallimenti affettivi che lo portarono ad avere sei mogli e nessuna garanzia sulla sua progenie, in mano – di fatto – a due donne. Il re guardava la campagna inglese, rileggeva la sua vita, e chi gli stava accanto non poteva non scorgere un tormento. Come se tutte le intenzioni con cui aveva costruito e vissuto la sua vita non fossero altro che un’ironia, uno scherzo, e che adesso, dinnanzi a quel Cristo che gli inglesi spesso raffiguravano come un leone, non contassero nulla. Perché mentre il re portava avanti il suo piano, il leone intanto edificava la Chiesa.

