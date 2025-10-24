La preghiera ecumenica di papa Leone XIV e re Carlo ha sancito la fine di un secolare conflitto. La fede non è più chiamata ad imporsi, ma a testimoniare

Ci sono voluti secoli. Ma alla fine le ragioni ultime della concordia possono trovare le loro vie per imporsi al di sopra dei conflitti, che pure restano aperti. Non c’è nessuna pacificazione armoniosa, con il ritorno di comunità separate nell’alveo di una comunione ripristinata: come se per inaugurarla bastasse un colpo di bacchetta magica.

Sopravvive il disaccordo ereditato dalla frattura del primo Cinquecento tra Chiesa nazionale inglese e Chiesa latina governata centralmente dal vescovo di Roma, il papa. Si perpetua il dissenso intorno a una ecclesiologia che ha subito l’estesa “protestantizzazione” del modello liturgico e della concezione dei sacramenti via via adottata dall’anglicanesimo, così come si orientano su posizioni divaricate la concezione del sacerdozio e le modalità di accesso alla funzione vescovile, che continuano a dividere i due mondi cristiani maturati uno alla periferia settentrionale del complesso europeo, l’altro nel cuore e a sud del continente. Il sogno dell’unità è un traguardo problematico, proiettato in un futuro lontano.

Però è chiaro che ormai l’aggressività delle antiche polemiche dottrinali, con la reciproca condanna indiscriminata e il rifiuto intransigente di lasciare spazio alla pluralità delle forme religiose nel territorio sottoposto all’autorità di un’unica sovranità politica, sono un ricordo doloroso del passato.

Nessuno dovrebbe oggi inseguire l’utopia di ricorrere allo strumento della coercizione e al linguaggio brutale della forza per imporre la superiorità di una fede chiamata a spazzare via le altre concorrenti e a far trionfare la verità di cui ci si ritiene possessori esclusivi. La linea di confine tra il dibattito sulle vie da percorrere per la salvezza integrale dell’essere umano e lo scontro degli interessi di dominio politico-economico è tornata a diventare molto netta, almeno nello spazio dell’Occidente di cui siamo parte.

Ed è una cosa altamente positiva (al di là dell’ovvia spettacolarizzazione massmediatica a cui un evento come la visita di re Carlo III a Roma inevitabilmente si presta) che il desiderio di convergere in una strada più fraterna, meno insidiata dagli strascichi velenosamente insidiosi del conflitto sancito nel lontanissimo 1534, possa compiere oggi dei passi in avanti.

Incontri e dialoghi tra mondo anglicano e Chiesa cattolica sono stati avviati da tempo. Il Concilio Vaticano II e papa Paolo VI in persona vi hanno dato un impulso significativo. Proseguendo in questa scia, ci siamo ritrovati a essere spettatori di gesti vistosamente simbolici, che, se non vengono ridotti al guscio esteriore del buonismo ecologico di cui li ha rivestiti la comunicazione giornalistica più superficiale, possono diventare un richiamo per imparare a guardarsi più seriamente in modo diverso: ognuno partendo dall’identità che lo caratterizza, ma aperti a una stima fiduciosa per il bene di cui anche l’altro da noi può essere riconosciuto portatore.

Senza l’umiltà di una sincera accettazione vicendevole si banalizza anche un evento nel suo genere provocante quale è stato il rito della preghiera in comune sotto le volte della Sistina, animata dal canto dell’inno di un grande Padre della Chiesa ancora sinfonicamente riunita nell’abbraccio della fede dei suoi primi secoli di storia, tradotto in lingua inglese da un paladino dell’unità profonda dell’unica communio apostolica come John Henry Newman.

La stessa osservazione si dovrebbe replicare per l’altrettanto solenne atto cerimoniale che vi ha fatto seguito, con la visita dei reali di Inghilterra al centro di irradiazione ecumenica costituito dalla basilica (non a caso benedettina) di San Paolo fuori le mura.

Convergere in una direzione comune senza appiattirsi in una uniformità imposta autoritariamente dall’alto, senza un vincitore che pieghi alle proprie unilaterali vedute il rivale sconfitto, non può che essere il frutto di un soprassalto di carità, piena di prudente realismo.

Se le differenze e i contrasti anche spigolosi restano una ferita nel fianco che mina la credibilità dell’unica redenzione portata da Cristo, è ragionevole fare leva sui punti di intesa per nutrire la coesione e imparare il linguaggio dell’essere, al fondo di tutto, “una cosa sola” per l’annuncio del Regno di Dio nella realtà del mondo.

Uno dei terreni che possono favorire, dall’interno della coscienza cristiana del nostro tempo, un cammino di riconciliazione è la condivisione della cura del creato. Il mondo è la grande casa che ci ospita. Le sue risorse non sono un bottino da saccheggiare senza riserve: ci sono state date in dono, ne dobbiamo essere riconoscenti, e contribuendo alla gestione ordinata del pianeta dobbiamo trovare il modo di garantire un sano equilibrio tra le esigenze di sviluppo del progresso materiale e l’uso rispettoso di quanto la natura mette a nostra disposizione in vista di un bene comune che sia il più possibile condiviso e non distruttivo.

Perseguire questo fine non è facile, le soluzioni da adottare sono altamente discutibili, sempre controverse. Ma non si può evitare di misurarsi con ciò che questo genere di sfide comporta per ogni comunità di credenti che amino il destino dell’uomo nella realtà del nostro contesto attuale.

