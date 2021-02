Carlo e Nicole, Uomini e Donne/ Armando Incarnato attacca la dama e…

Scintille in arrivo nello studio di Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Nicole, una dama del trono over con cui ha cominciato ad uscire dopo aver chiuso sia con Brunilde che con Lucrezia Comaducci. Nicole, anche a causa della differenza d’età con il cavaliere napoletano, ha deciso di uscire anche con Carlo con cui ha trovato più affinità ammettendo di trovarsi meglio con lui. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Armando, di fronte alla confessione della dama, perderà la pazienza svelando di essersi scambiato baci e coccole con la dama durante i loro appuntamenti. Inoltre, svelerà di aver ricevuto da Nicole una dama in cui lei gli confessava la volontà di non poter avere una storia con lui considerandolo un “personaggio”.

ARMANDO INCARNATO CONTRO NICOLE A UOMINI E DONNE

Le rivelazioni di Armando Incarnato daranno vita ad uno scontro con Nicole la quale spiegherà l’utilizzo della parola personaggio sottolineando di non volere accanto una persona continuamente al centro di dinamiche. Nicole, inoltre, racconterà di non aver parlato dei momenti vissuti con Armando per non ferire Carlo, il cavaliere con cui sta uscendo e che non vuole perdere. La dama, infine, ammetterà di provare un’attrazione fisica nei confronti del cavaliere napoletano, ma di avere un’affinità maggiore con Carlo. Dopo un lungo botta e risposta, Armando deciderà di fare un passo indietro lasciando campo libero a Carlo. Tra quest’ultimo e Nicole, dunque, nascerà l’amore?



