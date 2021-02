Carlo e Nicole, Uomini e Donne/ Armando Incarnato rovina l’idillio e…

Nuovo triangolo d’amore a Uomini e Donne? Dopo essere stato il protagonista di un triangolo con Lucrezia Comanducci e Gianluca De Matteis all’inizio della stagione, Armando Incarnato si è ritrovato coinvolto anche nel triangolo con Nicole e Carlo. La dama è uscita sia con Carlo che con Nicole, ma durante una chiacchierata con la redazione, ha ammesso di preferire Carlo sia per un’affinità mentale che per la vicinanza anagrafica. Una scelta che non sarà piacere ad Armando Incarnato che, durante il confronto tra Carlo e Nicole, chiederà d’intervenire puntando il dito contro la dama. Il cavaliere napoletano, infatti, si chiederà come riesca a scegliere Carlo nonostante quello che hanno vissuto insieme. Le dichiarazioni di Armando daranno il via ad un botta e risposta con Nicole.

ARMANDO INCARNATO TRA CARLO E NICOLE

Armando Incarnato, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, svelerà di aver avuto un rapporto affettuoso con Nicole fatto di baci e carezze. Verrà così fuori anche di un bacio a stampo tra Carlo e Nicole la quale confesserà di non vedersi accanto ad un uomo come il cavaliere napoletano. Maria De Filippi, così, leggerà un messaggio che Nicole ha inviato alla redazione e con cui ha ammesso di provare un interesse maggiore per Carlo con cui ha un’affinità mentale. Di fronte a tale dichiarazione, Armando deciderà di fare un passo indietro lasciando campo libero a Carlo con cui Nicole vuole portare avanti la conoscenza nonostante la distanza. Carlo, infatti, lavora a Miami.



© RIPRODUZIONE RISERVATA