Carlo Federico Grosso, morto Principe del foro/ “Pm manettari, libertà bene sacro”

È morto questa mattina Carlo Federico Grosso, uno dei più grandi avvocati penalisti d’Italia protagonista di innumerevoli “grandi” processi che hanno segnato la cronaca giudiziaria e non del nostro Paese. A darne notizia è stato l’attuale vicepresidente del Csm David Ermini in apertura del plenum odierno: Federico Grosso, ridefinito “Principe del foro” è stato avvocato in molteplici cause cui nessuno voleva avvicinarsi. Da Cogne, alla Strage di Bologna, da Parmalat all’Eni, per finire col Ministro Dc Mannino accusato di trattativa fra Stato e Mafia. Grande protagonista dei processi giudiziari, Carlo Federico Grosso è stato presente anche nel mondo politico seppur mai con ruoli di primissimo ordine: eletto al consiglio comunale di Torino come indipendente nelle liste del Pci, è stato vicesindaco del capoluogo piemontese (anni ottanta), consigliere comunale dal 1980 al 1990 e poi, dal 1990, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Grosso ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente del Csm (eletto nel 1996 ha ricoperto la carica fino alla scadenza naturale del mandato nel 1998). Tra i suoi processi più celebri vi è proprio quello in difesa di Calogero Mannino che giusto in questi giorni è stato assolto anche in Corte d’Appello dall’accusa infamante di complotto contro lo Stato nel filone-stralcio della Trattativa Stato-Mafia, una delle ultime “conquiste” del grande Principe del foro nonostante fosse da anni ormai in pensione.

CARLO FEDERICO GROSSO, L’AVVOCATO E LA LIBERTÀ

Famoso è anche il suo incarico nel Delitto Cogne: Carlo Federico Grosso fu infatti il primo difensore di Annamaria Franzoni, accusata e poi condannata di aver ucciso il piccolo figlio Samuele. Di corrente politica tendente decisamente a sinistra, in diverse occasioni però rivelò tutta la sua contrarierà ad una politica e giustizia “manettara” che prendesse ovvero il peggio del periodo di Tangentopoli e del Pool di Mani Pulite. In una delle tante interviste che il Principe del foro ha rilasciato in esclusiva al Sussidiario (tra le ultime quelle sulla Legittima Difesa e sulla custodia cautelare) ricordiamo quella del 2015 in cui sottolineava l’assoluta centralità della libertà personale anche a fronte all’utilizzo della carcerazione “preventiva” in forma troppo “manettara”. «In Italia c’è stato e continua a esserci un uso distorto della custodia cautelare. Io penso che, nella mente di alcuni procuratori della Repubblica, una tentazione a utilizzare il carcere preventivo per spingere gli indagati a confessare vi sia stata e vi sia», attaccava anche pesantemente Carlo Federico Grosso, avvocato e professore di Diritto penale all’Università di Torino purtroppo scomparso questa mattina all’età di 81 anni: secondo il Principe del Foro, sempre dall’intervista al nostro quotidiano, «la legge andrebbe applicata con maggiore rigore in quanto la libertà è un valore talmente importante che può essere limitata solo in presenza di una sentenza definitiva». Sono passati 4 anni ma il concetto è assolutamente valido e attuale.

