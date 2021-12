CARLO, FIDANZATO DI SOLEIL SORGE/ Lei “Ho una persona con cui voglio fare l’amore”

Soleil Sorge torna a parlare del fidanzato Carlo al Grande Fratello Vip. Lo fa nel corso della nuova diretta, non facendo il suo nome ma ammettendo ancora una volta di avere una persona speciale fuori con la quale vuole fare l’amore. In diretta si parla infatti della famosa notte trascorsa con Alex Belli sotto le coperte, ma è Soleil a smentire quello che tutti credevano: “Non abbiamo fatto l’amore! Bisogna chiarire questo equivoco, anche perché io ho una persona fuori con cui ho fatto e voglio tornare a fare l’amore”. Il riferimento è chiaramente a Carlo, il misterioso fidanzato che la starebbe aspettando fuori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlo, il fidanzato di Soleil Sorge la attende?

Che fine ha fatto Carlo il fidanzato di Soleil Sorge? Chi ha seguito il suo percorso al Grande Fratello Vip sa che la gieffina ha più volte parlato di questa persona speciale che la attenderebbe fuori dalla Casa; ma la domanda di molti rimane proprio questa: che fina ha fatto Carlo? Perché non si è fatto né vedere ma, soprattutto, sentire con lei? Eppure le occasioni non sono mancate, soprattutto a fronte di quanto accaduto in questi mesi con Alex Belli.

Notizie però potrebbero arrivare questa sera, nel corso della nuova diretta. Soleil infatti riceverà una nuova visita di sua mamma Wendy Kay e potrebbe essere proprio lei a dare alla figlia notizie di Carlo. D’altronde è stata proprio Wendy a svelare qualcosa di Carlo durante un’intervista a Casa Chi.

Arrivano notizie su Carlo, il fidanzato di Soleil Sorge, da mamma Wendy Kay?

Wendy Kay ha così parlato di Carlo, il fidanzato di Soleil Sorge: “Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui. Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla”. D’altronde sempre Wendy si è detta certa che Soleil non provi amore per Alex Belli: “La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie.”

