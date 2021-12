Carlo, fidanzato di Soleil Sorge rompe il silenzio?/ Lei bacia Alex, lui la lascia?

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip Alex Belli e Soleil Sorge si lasciano andare ad un nuovo e appassionato bacio, fuori, a guardare queste immagini, c’è non solo Delia Duran (che questa sera torna in Casa per un confronto definitivo con i due), ma anche il presunto fidanzato di Soleil. Carlo, questo il suo nome, finora non solo non si è mai fatto vedere al GF Vip, ma neppure si è mai pronunciato su Soleil e tutta questa vicenda, preferendo rimanere fuori da queste dinamiche televisive.

Fatto sta che, di fronte a quanto visto in questi mesi, è probabile che Carlo non sia più fuori ad aspettare la Sorge. D’altronde, nonostante la gieffina continui a professare un forte sentimento per Carlo e la voglia di costruire qualcosa con lui, continua a lasciarsi andare tra le braccia di Alex, senza negargli baci e atteggiamenti più che amichevoli.

Carlo, il fidanzato di Soleil Sorge rimane in silenzio di fronte al bacio con Alex Belli

Va ricordato che proprio Soleil Sorge, in diretta al Grande Fratello Vip, parlando di Carlo, ha dichiarato a Signorini: “Io so quello che voglio, conosco quello che provo per questa persona fuori e voglio costruire qualcosa con lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto, lui ha già una vita fuori come me”. Si è poi pronunciata anche su Alex Belli: “Ho sempre cercato di proteggere lui, la nostra vita al di fuori di qui, allo stesso modo ho cercato di vedere la verità delle cose. Poi l’ho visto esporsi e quando mi ha detto queste cose io ero un po’ confusa”. Ma cosa penserà Carlo, invece, di tutta questa vicenda?

