Carlo, Franquito e Frank Sparanero sono i figli di Franco Nero, attore e regista italiano conosciuto per film di grande successo come Django, Il giorno della civetta, Querelle de Brest, Il Giovane Toscanini e la serie “Sandokan” è anche padre di tre splendidi ragazzi nati da relazioni differenti. Una vita turbolenta quella dell’attore che è stato legato per tantissimi anni a Vanessa Redgrave, attrice conosciuta sul set di “Camelot”, film del 1967 diretto dal regista Joshua Logan. Tra i due non scatta il colpo di fulmine, ma poco dopo cominciano a frequentarsi fino a quando scatta l’amore che li porta ad innamorarsi perdutamente. Dalla loro unione nasce il primo figlio dell’attore di nome Carlo Gabriel Nero, nato a Londra il 16 settembre 1969.

Chi è Franco Nero/ L'attore:"Sandokan? L’ho fatto per avere i soldi per fare un film sul mondo del biliardo!"

Nonostante la nascita del primo figlio però la coppia entra in crisi e qualche anno dopo entrano in crisi. Successivamente Franco Nero si lega ad altre donne con cui intreccia relazioni importanti da cui arrivano gli altri due figli Franquito e Frank Sparanero.

I figli di Franco Nero, cosa fanno Carlo, Franquito e Frank Sparanero?

Ma chi sono Carlo, Franquito e Frank Sparanero, i figli di Franco Nero? Il primo figlio dell’attore nato dalla relazione con Vanessa Redgrave ha seguito le orme dei genitori visto che lavora nel mondo del cinema, anche se ha preferito formarsi come regista e sceneggiatore. Un vero e proprio talento che ha lavorato anche con la mamma diretta nel film “The Fever”. Il secondo figlio di Franco Nero si chiama Frank Sparanero, nato da una relazione clandestina, che proprio come il fratellastro ha deciso di lanciarsi in una carriera nel mondo della recitazione riscontrando anche un discreto successo visto che ha lavorato con il grandissimo regista Pupi Avati nel film “Festival”.

Chi è Giorgio Marchesi/ "A 20 anni ho fatto tantissimi lavori, mi piaceva viaggiare e cambiare"

Infine c’è i sterzo figlio Francesco Sparanero nato dall’amore con Mauricia Mena che Franco Nero ha incontrato durante le riprese di un film a Cartagena.