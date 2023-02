Carlo, Franquito e Frank Sparanero: figli Franco Nero/ “È stato testimone nozze e…”

CARLO GABRIEL, FRANK E FRANQUITO SPARANERO: I FIGLI DI FRANCO NERO

Chi sono Carlo Gabriel Nero, Frank Sparanero e Francesco ‘Franquito’ Sparanero, i tre figli dell’attore e regista Franco Nero? Questo pomeriggio l’81enne originario di Parma, uno dei volti del cinema italiano più noti anche all’estero, sarà ospite per la prima volta di “Verissimo”: durante l’ospitata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, infatti, il marito di Vanessa Redgrave parlerà non solo di “L’uomo che disegnò Dio”, la sua ultima fatica cinematografica (e anche sul set), in arrivo nelle sale il prossimo 2 marzo, ma certamente si soffermerà pure sulla sua vita privata e familiare.

Ma cosa sappiamo della famiglia e dei figli di Franco Nero? Come si ricorda, l’attore è legato sentimentalmente alla collega 86enne Vanessa Redgrave, conosciuta già agli inizi degli Anni Sessanta e con cui poi si è ritrovata tanto tempo dopo, convolando finalmente a giuste nozze. I due attori si erano conosciuti nel 1967 sul set del film “Camelot”: come spesso accade, fu durante quella produzione che scattò la più classica delle scintille; la Redgrave, che usciva dalla relazione col regista Tony Richardson (con cui aveva avuto pure due figlie, Natasha e Joely), ebbe una love story con Nero da cui nacque il primogenito dell’attore italiano, Carlo Gabriele, venuto al mondo a Londra nel 1969. La coppia, in seguito, deciderà di separarsi poco dopo la sua nascita e avrà altre storie prima di ricongiungersi negli Anni Duemila.

COSA FANNO OGGI I TRE FIGLI DI FRANCO NERO? “CARLO E’ STATO TESTIMONE DI…”

Intanto, Franco Nero avrà altre importanti relazioni nel corso di quegli oltre trent’anni che lo separeranno dal riavvicinarsi alla Redgrave; il secondo figlio di Francesco Clemente Giuseppe Sparanero (questo il nome di battesimo dell’artista emiliano) nascerà invece qualche tempo dopo, nel 1983 anche se il secondogenito Frank Sparanero -nato invece in quel di Roma- verrà finalmente riconosciuto dal padre solo dopo diversi anni. Infine, quattro anni dopo, nel 1987, Nero diverrà per la terza e ultima volta papà di Francesco ‘Franquito’ Sparanero, nato invece da un’altra relazione ancora, ovvero con l’afrocolombiana Mauricia Mena, conosciuta a Cartagena de Indias, città della Colombia, durante le riprese di una pellicola.

Ma cosa sappiamo dei tre figli di Franco Nero? Il più celebre e noto alle cronache è il primogenito Carlo Gabriel Sparanero, classe 1969 e britannico di nascita ma con cittadinanza italiana, che poi prenderà lo stesso cognome d’arte del padre: apprezzato come sceneggiatore e regista, aveva avuto pure l’occasione di dirigere la madre Vanessa Redgrave e la sorellastra Joely nel film del 2004 “Fever” (di cui aveva curato pure la sceneggiatura). Dal suo matrimonio con l’attrice Jennifer Wiltsie erano poi nati i due figli Raphael Walter Elliott Sparanero (1995) e successivamente Lilli Angelina Rose Sparanero (2004). A proposito di Carlo, mamma Vanessa aveva avuto modo di dire: “Ci siamo sposati davanti alla famiglia e agli amici, mentre mio figlio Carlo ha avuto un ruolo fondamentale: è stato lui a mettermi l’anello al dito. È stato il miglior testimone che potessi avere. Sono una donna molto fortunata” disse parlando delle nozze segrete del 2006 con Nero e rivelate solo tempo dopo. Di Frank Sparanero, riconosciuto solamente in un secondo momento, da alcuni siti di gossip, sappiamo che lavorerebbe come artista, architetto e fotografo, avendo anche esordito al cinema in un film di Pupi Avati.











