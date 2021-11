Carlo Galatà nuovo fidanzato di Nina Moric?/ Chi è: spuntano le prime foto insieme

Nuovo amore per Nina Moric? La modella croata torna al centro del gossip dopo alcune foto apparse sul web che la vedono in compagnia di un affascinante uomo. Lui è Carlo Galatà, un chirurgo plastico siciliano. Nelle foto apparse sui social, in particolare pubblicate dall’uomo su Instagram, i due si sono mostrati in atteggiamenti che lasciano immaginare che il loro non sia un semplice rapporto di amicizia ma qualcosa di più importante.

L’ex moglie di Fabrizio Corona potrebbe dunque aver ritrovato l’amore, d’altronde negli scatti i due sono molto vicini, si abbracciano mentre lui la bacia sulla tempia. Al momento non possiamo dire con certezza che i due siano effettivamente fidanzati, tuttavia è chiaro che tra loro c’è un sentimento.

Chi è Carlo Galatà, presunto nuovo fidanzato di Nina Moric

Ma chi è Carlo Galatà, il presunto nuovo fidanzato di Nina Moric? Non si tratta di un volto noto del mondo dello spettacolo ma potrebbe comunque avere dei contatti con volti noti, come testimoniano alcune immagini postate su Instagram con Giovanni Ciacci e Valeria Marini. Sappiamo che è un chirurgo e lavora in una prestigiosa clinica estetica catanese e anche a Barcellona, come fa sapere attraverso la biografia pubblicata su Instagram, dove è seguito da più di 4mila persone. Proprio grazie al suo lavoro potrebbe dunque aver conosciuto persone dello spettacolo, tra cui la stessa Nina Moric. Magari proprio da un incontro di lavoro potrebbe essere scoccata la scintilla dell’amore tra i due…

