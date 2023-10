Carlo Gilardi è morto, anziano rinchiuso in RSA/ L’addio de Le Iene: “E’ stato un onore, ci mancherai tanto”

Gilardi muore all’età di 92 anni: l’annuncio de Le Iene

E’ morto in mattinata Carlo Gilardi, l’ex professore richiuso in una RSA contro la sua volontà. Ad annunciare la notizia Nina Palmieri che, insieme alle altre Iene, aveva portato avanti la sua lunga battaglia: “Ve lo dico senza troppi giri di parole il nostro Carlo, il professor Carlo Gilardi, ci ha lasciato” ha esordito l’inviata visibilmente in lacrime.

E ancora: “Poche ore fa è spirato nell’hospice dove era stato ricoverato da circa tre settimane perchè le sue condizioni di salute si erano molto aggravate. Quello che noi speriamo è che almeno in questi ultimi tempi, gli sia arrivato tutto l’amore e l’affetto il sostegno di tutti noi che abbiamo tifato per lui, sofferto con lui, lo abbiamo sostenuto in questa sua battaglia.”

L’ultimo saluto de Le Iene a Gilardi: “Ci mancherai tanto”

Con voce rotta e le lacrime sul viso, Nina Palmieri, ha annunciato la morte di Carlo Gilardi tramite un video sui canali social de Le Iene. L’inviata, a nome di tutto lo staff, ha mandato l’ultimo saluto all’ex professore che per anni si è battuto e ribellato al ricovero nella residenza sanitaria.

“Come abbiamo promesso a lui non ci fermeremo, non staremo zitti, non smetteremo mai di lottare per i diritti delle persone come Carlo, di tutte le persone come Carlo che purtroppo sono tante” afferma Palmieri: “Ciao Carlo, è stato un onore aver sfiorato la tua anima buona e rara, aver potuto raccontare la tua incredibile storia. Ci mancherai tanto” conclude.

Ciao Carlo❤️ La famiglia de Le Iene abbraccia tutti quelli che ti hanno voluto bene. pic.twitter.com/i0AKNLf9dd — Le Iene (@redazioneiene) October 22, 2023













