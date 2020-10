Carlo Gusalli Beretta, nuovo fidanzato Giulia De Lellis/ Chi è? Giovane, ricco e.. laureato!

Carlo Gusalli Beretta, nuovo fidanzato Giulia De Lellis ed ex amico di Andrea Damante

Carlo Gusalli Beretta è il neo fidanzato di Giulia De Lellis. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in questi giorni anche se si parlava della loro liason ormai da qualche settimana se non addirittura dall’estate. A quanto pare anche lo stesso Andrea Damante è pronto a giurare oggi a Verissimo di aver saputo della liason tra la sua ex fidanzata e il suo amico tramite i social, ma cosa c’è di vero e chi è Carlo Gusalli Beretta? Giovane rampollo della nota famiglia leader nel settore delle armi, Carlo ha 22 anni ed è già noto al gossip per una sua liason con Dayane Mello. Fin qui tutto normale se non fosse che proprio il giovane faceva parte della comitiva di amici di Andrea Damante e Giulia de Lellis, gli stessi che abbiamo visto insieme all’inizio dell’estate a Forte dei Marmi, gli ultimi momenti insieme, almeno ufficialmente, per la coppia prima di questa pausa per ‘tristezza’ confermata sui social.

Carlo Gusalli Beretta ha già presentato Giulia De Lellis alla famiglia?

Carlo Gusalli Beretta non è legato al mondo dello spettacolo e nemmeno a quello della musica come Damante, ma ha frequentato la scuola The British School of Milan – Sir James Henderson, poi in Svizzera all’Institut Le Rosey, e, infine, si è laureato in economia aziendale lo scorso anno all’Università Bocconi di Milano. Per il momento non si è ancora dato da fare nell’azienda di famiglia ma ha all’attivo un periodo come stagista all’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point e attualmente, salvo complicazioni amorose, è in forza al Bombardier Transportation a Berlino. I due riusciranno davvero a trovare il tempo per stare insieme? Sembra proprio di sì visto che i rumors non solo parlano di un rapporto solido ma anche di presentazioni ufficiali alla famiglia, almeno da parte di lui. Cosa racconterà l’infuriato Andrea Damante oggi a Verissimo?



