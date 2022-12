Carlo Gussalli Beretta, chi è il fidanzato di Giulia De Lellis/ Lei: “è più unico che raro”

Carlo Gussalli Beretta e Giulia De Lellis: un grande amore

Carlo Gussalli Beretta è il fidanzato di Giulia De Lellis. La influencer sogna una famiglia e un figlio e parlando proprio del fondatore dell’omonima fabbrica di armi ha rivelato dalle pagine di Novella 2000: ” non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile”. Non solo, la ex di Andrea Damante ha aggiunto: “quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. È più unico che raro”. L’incontro con Beretta ha cambiato la sua vita, visto che dopo diverse delusioni e storie finite male ha trovato un ragazzo speciale con cui condividere la sua vita.

Del resto proprio la De Lellis ha raccontato: “in amore sono molto dolce ma anche esigente. Ho bisogno di stimoli continui, di dimostrazioni continue. I rapporti dove non ci si dimostra nulla non mi appartengono. Io do molto, ma pretendo molto”.

Carlo Gussalli Beretta, chi è il fidanzato di Giulia De Lellis

Ma chi è Carlo Gussalli Beretta, il fidanzato di Giulia De Lellis? Discendente di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima fabbrica di armi della quale il padre Carlo è attualmente vicepresidente. Un domani sicuramente sarà proprio lui il presidente della nota armeria. I due sono uniti da diverso tempo e il giovane ha conquistato il cuore della bela Giulia dopo una serie di tira e molla con l’ex fidanzato Andrea Damante. Carlo ha studiato presso la The British School of Milan e successivamente ha studiato presso l’Università Bocconi dove ha conseguito la Laurea in economia aziendale e manageriale.

Tra Giulia e Carlo Beretta le cose proseguono alla grande, anche se a lanciare un sospetto è stato il sito Dagospia che ha parlato di una possibile antipatia tra la influencer e la mamma del rampollo che non avrebbe tanto gradito che la De Lellis provenga dal mondo della televisione. “La mamma di Berretta – si legge su Dagospia – non è molto contenta che Giulia appartenga al mondo dello spettacolo. Per questo si dice che la famiglia stia aiutando l’influencer a ridisegnare la propria immagine social, anche all’estero”. Sarà davvero così?

