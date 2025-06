Da più di un anno c’è un nuovo fidanzato nella vita di Melissa Satta, che ha chiuso con Matteo Berrettini dopo una storia durata poco più di un anno. Il nuovo fidanzato di Melissa Satta si chiama Carlo Gussalli Beretta ed è l’ereditiero della casa di armi più nota d’Italia. Una storia, la loro, che ha sorpreso i più: lui, infatti, era reduce dalla storia d’amore con Giulia De Lellis, durata diversi anni. Lei, come già detto, aveva chiuso da poco con il tennista azzurro. Il giovane imprenditore, dunque, è membro della famiglia produttrice di armi. A quanto pare lui sarebbe a capo della PB Selection, la divisione di lusso dell’azienda di famiglia. Tra i due la differenza di età non è trascurabile: Carlo ha infatti undici anni in meno rispetto a Melissa. Nonostante ciò, sembrerebbe che i due non abbiano mai sentito particolarmente la loro differenza di età. Per quanto riguarda invece il rapporto tra Melissa e la famiglia di Carlo, la showgirl e presentatrice ha raccontato di essersi sentita ben accolta dalla mamma di lui e da tutti gli altri parenti. Dunque, smentite le voci che vorrebbero Melissa non accolta bene dai genitori di lui.

“Sono molto felice. Non mi nascondo, anche se riesco ad essere più riservata” ha raccontato Melissa Satta parlando dell’amore per Carlo Gussalli Beretta. La presentatrice ha raccontato poi. “Adesso c’è il mare calmo, sono serena, anche se non voglio ripetermelo troppo perché sennò sembra che me la mandi”. La showgirl non ha nascosto di aver voglia, comunque, di aver voglia di fare progetti importanti con Carlo, come quello di mettere al mondo un figlio. Melissa Satta, già mamma di Maddox, ha infatti il desiderio di avere un altro bambino e chissà che ciò non avvenga proprio con Carlo.