Ormai da un anno va avanti la storia d’amore tra Carlo Gussalli Beretta, erede della prestigiosa azienda di armi italiana, e Melissa Satta. I due hanno una differenza di età importante che però non ha frenato il loro amore e i loro progetti comuni. Una storia ostacolata in qualche modo da vari fattori ma nonostante ciò, i due hanno continuato la loro frequentazione trasformandola presto in qualcosa di più importante. Al di là della differenza anagrafica, Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Melissa Satta, si era lasciato da poco con Giulia De Lellis. Lei, invece, aveva concluso da pochi mesi la storia con Matteo Berrettini.

Inoltre la famiglia di lui, aristocratica, non ha mai visto di buon occhio la sua precedente relazione e molti si aspettavano che lo stesso facesse anche con la nuova fidanzata, ma le cose sembrano andate differentemente in quanto con Melissa Satta, la famiglia di Carlo sembra più aperta e propensa alla loro storia, nonostante lei abbia un figlio, Maddox, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Una donna più grande, appartenente allo show-biz, con un matrimonio e alle spalle e un bambino: eppure tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta le cose vanno alla grande e i due hanno passato anche il Natale nella villa che appartiene alla famiglia di lui. Con loro, ovviamente, anche Maddox. Anche i progetti della coppia sono piuttosto importanti…

Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Melissa Satta: il sogno di una famiglia

Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Melissa Satta, è al suo fianco da quasi un anno. Con lui, Melissa si dice serena. “Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta a fianco. È tutto molto bello e mi auguro che sia così per tanto tempo” ha raccontato a Verissimo. La showgirl e modella sogna ora anche un secondo figlio.