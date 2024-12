Il caso di Carlo La Duca, l’imprenditore agricolo ucciso dalla moglie e dal suo migliore amico che era anche l’amante di lei, sarà raccontato nella puntata di Amore Criminale, in onda su Rai tre martedì 10 dicembre 2024. La trasmissione ripercorrerà le tappe principali delle indagini, analizzando anche i punti oscuri che permangono ancora nella vicenda come ad esempio il mistero del corpo senza vita mai ritrovato e del movente del delitto, per il quale restano aperte molte ipotesi. I due colpevoli soprannominati “Gli amanti diabolici“, Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, sono stati condannati lo scorso aprile all’ergastolo per omicidio volontario ed occultamento di cadavere, dopo aver varie volte tentato di depistare ed insabbiare l’inchiesta.

A partire dai numerosi appelli fatti in Tv a Chi l’ha Visto? nei quali la moglie di Carlo La Duca chiedeva di rintracciare il marito dopo una presunta scomparsa denunciata proprio dalla stessa. Grazie alle ricostruzioni poi fatte dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, e dalle varie intercettazioni telefoniche, gli investigatori sono riusciti a risalire alla vera identità degli assassini, proponendo nel corso del processo anche alcune teorie sulle motivazioni che avrebbero spinto la coppia a compiere il delitto.

Chi è Carlo La Duca: la moglie Luana Cammalleri e l’amico Pietro Ferrara condannati per omicidio e occultamento di cadavere

Carlo La Duca è stato ucciso dalla moglie Luana Cammalleri e da Pietro Ferrara che era anche il suo migliore amico. Questa la tesi che ha fatto condannare i due “Amanti diabolici” all’ergastolo, anche se nel processo, non sono realmente emerse né le vere motivazioni del delitto né il cadavere della vittima che potrebbe anche spiegare le dinamiche. Il mistero, che verrà analizzato anche dalla trasmissione Amore Criminale, è infatti principalmente sul movente. Le indagini infatti hanno completamente smontato la tesi dell’omicidio compiuto dalla coppia per poter finalmente vivere una relazione alla luce del sole.

Questo perché, anche se il legame sentimentale tra Luana Cammalleri e Pietro Ferrara era rimasto segreto, quello che è emerso nell’inchiesta è che tra Carlo La Duca e la moglie ci sarebbe stata parecchia libertà, tanto che la stessa vittima aveva un’altra relazione che non aveva mai nascosto. Inoltre, nonostante le varie interrogazioni, la coppia non ha mai dichiarato dove si trovasse il cadavere dell’uomo, né tantomeno le modalità che hanno poi portato alla morte. Gli unici elementi certi che l’accusa ha fornito sono le intercettazioni nelle quali la moglie e l’amico di Carlo La Duca tramano per inscenare una scomparsa, e l’ultimo appuntamento tra l’imprenditore e Ferrara in un cantiere abbandonato nel quale poi presumibilmente l’uomo sarebbe stato ucciso.