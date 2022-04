Carlo La Duca/ Difesa chiede scarcerazione per Luana e Pietro: “Pochi indizi”

Sulla morte di Carlo La Duca è stato proposto un nuovo approfondimento nel corso della puntata di “Storie Italiane” andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 4 aprile 2022. La trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele ha ricordato come gli avvocati degli imputati Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i legali Giovanni Marchese e Accursio Gagliano, nella giornata di venerdì 1° aprile abbiano discusso davanti al tribunale del Riesame, sostenendo, in poche parole, l’assenza di indizi sufficienti per tenere dietro le sbarre gli indagati. I giudici non si sono ancora pronunciati e si esprimeranno evidentemente in merito al caso nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Luana e Pietro, ribattezzati a livello mediatico “gli amanti diabolici“, avrebbero progettato e messo in atto l’assassinio di Carlo La Duca, imprenditore agricolo, di cui sino alla data odierna non è stato tuttavia ritrovato il corpo.

CARLO LA DUCA, PARLA L’AVVOCATO PIRRONE: “IL TRIBUNALE DEL RIESAME NON PENSO CHE CI RISERVERÀ PARTICOLARI SORPRESE”

Nel prosieguo della diretta di Rai Uno ha preso la parola Salvatore Pirrone, l’avvocato della mamma di Carlo La Duca, che ha commentato alcune intercettazioni che coinvolgerebbero anche una podologa: “Mi sembra intanto che sia tutto molto chiaro. Luana Cammalleri si era messa d’accordo con la mamma e con la podologa. Quella ‘Cristiana’ altro non è colei che doveva confermare il suo alibi. Il 31 gennaio col suo cellulare Luana aveva attaccato le celle telefoniche di Palermo, compatibili con il tragitto che la macchina bianca compie quel giorno e, tornando indietro, agganciò quelle di Termini Imerese, compatibili con la successiva visita dalla podologa”.

In buona sostanza, a giudizio del legale Pirrone, non dovrebbero esserci particolari colpi di scena nei giorni a venire: “Mi attendo una conferma dell’impianto accusatorio, che ritengo granitico, fatto di indizi concordanti e precisi. Il tribunale del riesame non penso ci riserverà sorprese particolari”.

