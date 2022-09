Carlo La Duca, inizia processo per l’omicidio/ Appello della mamma a moglie e amico

La mamma di Carlo La Duca ospite oggi di “Chi l’ha visto?“, il programma di Federica Sciarelli in onda oggi, mercoledì 14 settembre 2022, su Rai 3 alle ore 21:20. In diretta la signora Concetta si rivolgerà all’ex moglie del figlio e all’amico chiedendo dove si trova il corpo del figlio. Lo fa alla vigilia dell’inizio del processo per l’omicidio e l’occultamento del cadavere (mai ritrovato) del figlio, scomparso da Cerda il 31 gennaio 2019. Sul banco degli imputati la moglie Luana Cammalleri e il suo amante, nonché miglior amico della vittima, Pietro Ferrara, entrambi arrestati il 18 marzo scorso.

Il procuratore Marzia Sabella e i sostituti Alfredo Gagliardi e Luisa Vittoria Campanelli hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per i due che dal canto loro hanno sempre respinto le accuse. L’ultima persona ad aver visto vivo Carlo La Duca fu proprio l’amico, invece la moglie per gli inquirenti lo avrebbe seguito con la macchina fino in via Minutilla, a Cardillo, dove poi fu ritrovata l’autovettura della vittima, completamente ripulita.

LA RICOSTRUZIONE DEI PM SU OMICIDIO CARLO LA DUCA

Subito dopo la scomparsa di Carlo La Duca, i carabinieri cominciarono a intercettare la moglie Luana Cammalleri e l’amico Pietro Ferrara, scoprendo che erano amanti e che si erano messi anche d’accordo sulle dichiarazioni da rendere ai pm e nei programmi televisivi. Infatti, proprio davanti alle telecamere si mostrarono addolorati e preoccupati per la scomparsa di Carlo La Duca. Dalle intercettazioni è anche emerso che i due imputati avrebbero sognato ripetutamente l’uomo, immaginando che tornasse.

Un altro indizio, secondo l’accusa, che entrambi avrebbero saputo che in realtà ciò non sarebbe stato possibile, perché sarebbero stati loro a sbarazzarsi del corpo di Carlo La Duca. Ma non è mai stato chiarito il movente dell’omicidio. Visto che la vittima e Luana Cammalleri si stavano separando, perché ucciderlo? Secondo la procura il movente è economico, legato all’eredità dell’azienda agricola di Carlo La Duca. Nel frattempo, però, è stato aperto un altro fascicolo, questo però a carico di ignoti, riguardo presunti complici degli imputati.

