Carlo La Duca/ Luana e Pietro volevano uccidere la compagna di quest’ultimo?

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 9 maggio 2022, si è tornati a parlare della scomparsa di Carlo La Duca, per il cui omicidio sono accusati gli “amanti diabolici” Luana Cammalleri e Pietro Ferrara. La signora Concetta Grispino, madre di Carlo, ha affermato quanto segue sulla coppia: “Pensavano di prendere in giro tutti quanti, non sapendo di essere intercettati. Con quale coraggio hanno fatto tutto questo? Con quale coraggio? Volevano appropriarsi di tutto, di ogni cosa, e fare i padroni”.

Alice Scagni/ La mamma Antonella Zarri: "Forze dell'ordine sono state superficiali"

L’avvocato Salvatore Pirrone, che difende la madre di Carlo La Duca, ha asserito che Luana e Pietro, forse, stavano addirittura pensando di uccidere la partner di quest’ultimo: “Sembra che nelle intercettazioni si rivolgessero alla moglie o compagna di Pietro, che sembrava essere un ulteriore ostacolo al loro progetto di vita insieme. Era dunque ricorrente nei loro discorsi il fatto di ammazzarla. Addirittura Luana diceva a Pietro di farla fumare, in quanto sapeva che lei aveva dei problemi di salute e le faceva male. Sono progetti clamorosi e agghiaccianti, che fanno capire come Luana cercasse in ogni modo di superare gli ostacoli dei suoi progetti di vita assieme all’amante in maniera radicale, senza alcuna coscienza di vita”.

Andrea Contin, ex prete delle orge in canonica diventa giallista/ Dopo il carcere...

CARLO LA DUCA, PARLA L’AVVOCATO SALVATORE PIRRONE: “LUANA SI SAREBBE SEMPRE TROVATA L’EX MARITO TRA I PIEDI…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, a proposito di Carlo La Duca, il legale Pirrone ha detto: “C’era un’abitazione a più piani, il cui piano terra era abitato dalla signora Concetta Grispino, madre di Carlo. Al piano superiore viveva Luana con i bambini fino all’udienza di separazione. Successivamente, si sarebbe dovuta assegnare l’abitazione coniugale o alla mamma con i bambini o al papà con i bambini”.

In ogni caso, Luana “si sarebbe trovata Carlo La Duca al piano di sotto con la mamma, con cui aveva un rapporto pessimo (giunse anche a picchiarla, ndr), e il terreno, ovvero l’azienda agricola in cui Carlo lavorava quotidianamente, non poteva essere assegnato a lei. L’ex marito le sarebbe rimasto sempre in mezzo ai piedi, insomma”.

Raffaella Maietta, morta investita da treno/ Famiglia: "Non è suicidio, s'indaghi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA