Carlo Marini sempre più vicino a Martina De Iaonnon a Temptation Island 2024: si baciano?

Se c’è un tentatore che realmente potrebbe lasciare Temptation Island 2024 fidanzato, quello è Carlo Marini. Il suo è stato un ruolo da vero protagonista e sin dall’inizio di questa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, e probabilmente lo sarà fino al gran finale in onda domani 25 luglio. Carlo, d’altronde, ha istaurato con la bella Martina De Iaonnon un rapporto inizialmente amichevole, che è poi sforato in un’attrazione palpabile, alla quale entrambi fanno ormai fatica a resistere.

È apparso chiaro nel corso dell’ultima puntata andata in onda, quando Carlo Marini e Martina hanno iniziato a stuzzicarsi in piscina, senza limitarsi in quale abbraccio e avvicinamento. Lui, d’altronde, non ha fatto mistero di essere interessato a lei e di volerla conoscere anche dopo Temptation Island 2024, cosa che ha mandato in crisi Martina, fino a quel momento certa che mai avrebbe potuto sbilanciarsi verso un altro uomo da fidanzata.

Carlo e Martina avvistati insieme dopo Temptation Island 2024?

E invece Carlo Marini è riuscito a mettere in bilico le certezze di Martina De Iaonnon a Temptation Island 2024, al punto da farla crollare in lacrime. Ma la situazione può solo peggiorare nella puntata in onda questa sera, 24 luglio 2024, su Canale 5, soprattutto dopo la visione, da parte di Martina, dell’avvicinamento del fidanzato Raul alla single Siriana. Immagini che potrebbero portare Martina a lasciarsi andare ancora di più con Carlo, abbattendo gli ultimi paletti che la tenevano lontana da lui. Il che potrebbe portare Carlo e Martina a lasciarsi andare anche ad un bacio. D’altronde, l’ultima segnalazione arrivata sul conto della ragazza, parla di un avvistamento proprio con Carlo Marini: i due starebbero insieme, in quanto avvistati mentre si baciavano. Finirà così il percorso di Martina e Raul a Temptation Island 2024?