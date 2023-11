Carlo Marini torna a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano?/ “Ha bisogno di un uomo di carattere…”

Uomini e Donne: il ritorno di Ida Platano “smuove” altri ex corteggiatori?

Uomini e Donne, come tanti altri format che tanto piacciono al pubblico, non vive solo di cambi repentini e di novità, ma anche di grandi e inattesi ritorni. Negli ultimi giorni ha letteralmente “sconvolto” gli appassionati la notizia della nuova tronista: Ida Platano. La donna ha annunciato in maniera indiretta la rottura con Alessandro Vicinanza; la storia con il cavaliere è iniziata proprio nel dating show di Canale 5 ma, dopo 11 mesi, le cose non sono andate nel verso giusto.

La presenza di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne attira interesse e curiosità non solo per quelle che saranno le dinamiche che verranno, ma soprattutto per il fatto che il suo ritorno potrebbe propiziare altri comeback. Non a caso, nelle ultime si è vociferato della possibilità che Carlo Marini – ex corteggiatore – possa tornare nel dating show di Maria De Filippi proprio per corteggiare la nuova tronista.

Uomini e Donne, Carlo Marini: dalla stima per Ida Platano al possibile ritorno

A proposito del trono di Ida Platano – come riporta Coming Soon – Carlo Marini si è espresso con diverse parole al miele nei confronti della donna in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. Innanzitutto, l’ex corteggiatore è tornato a soffermarsi sulla recente esperienza alla corte di Manuela Carriero; non finita bene per ragioni ampiamente note. Successivamente, il giovane è stato incalzato sul presunto interesse per Ida Platano, prossima a salire sul trono di Uomini e Donne.

“Ida è una bellissima donna, amo quando una donna sorride in maniera spontanea e genuina. Non conosco il suo percorso, ma sembra semplice nei modi e credo che abbia un sorriso buono”. Queste le parole di Carlo Marini – riportate dal portale – in riferimento a Ida Platano. Dopo le parole al miele, l’ex corteggiatore di Manuela Carriero è poi andato al nocciolo della questione. “Per quanto sia dolce ed elegante nei modi, credo che sia una donna tosta. Quindi, l’uomo che la corteggerà dovrà avere carattere e pazienza. So che viene da una relazione molto complessa e un’altra di 11 mesi molto recente; non ho in mente di corteggiarla“. Il giovane ha poi chiosato: “Siamo in due fasi della vita diverse e vediamo il mondo in maniera diversa”.











