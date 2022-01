CARLO MARRALE/ Ex Matia Bazar “Papà era malato, a 16 anni provai a racimolare soldi…”

A “Oggi è un altro giorno”, su Rai Uno, Carlo Marrale, ospite insieme a Silvia Mezzanotte, ha dialogato con la conduttrice Serena Bortone, raccontando i suoi esordi nei Matia Bazar: “Non ero un ragazzo prodigio, però con la chitarra me la cavavo bene, avevo appena compiuto sedici anni ed ero al rientro dal Sud America. Ero andato laggiù per racimolare soldi rapidamente, in quanto mio padre fu colpito da una malattia invalidante e mi diedi subito da fare. Ho fatto tutti i lavori che capitavano, dal pellicciaio sino al fotografo e al barista. Ho lavorato anche in un negozio di tessuti d’alta moda”.

SILVIA MEZZANOTTE/ Dal compagno Massimiliano a Carlo Marrale: "I Matia Bazar..."

Poi, l’incontro con Silvia Mezzanotte: “Quella sera stessa che la sentii cantare, dissi che avevamo trovato la nostra cantante. Era pronta ed è una ragazza adorabile”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Carlo Marrale, chi è?

Carlo Marrale è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno, in onda oggi, venerdì 7 gennaio. Carlo Marrale è un musicista ed è stato il fondatore e autore di alcuni tra i più grandi successo dei Matia Bazar, gruppo storico della musica italiana. Dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte è stata anche la voce e, insieme, i due artisti hanno creato un sodalizio artistico di cui oggi, parleranno nel salotto di Serena Bortone.

Brigitte Bardot “Non vaccinata, allergica a sostanze chimiche”/ Morte? Arriverà...”

Insieme, hanno così portato in giro la musica dei Matia Bazar con il tour “La nostra storia” ripercorrendo la storia del gruppo musicale con i loro grandi successi che hanno fatto la colonna sonora di tante generazioni. Un sodalizio artistico basato sull’amore per la musica, per le canzoni dei Matia Bazar, sul rispetto e sull’amicizia, ma come è nata la loro collaborazione?

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte: com’è nata la collaborazione artistica

A parlare del sodalizio artistico tra Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte è stata proprio quest’ultima nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de L’opinionista. La cantante ha parlato di “una scintilla divina” che ha unito i mondi di entrambi dando vita ad un bellissimo progetto musicale.

Carlotta Dalia, fidanzata Giuseppe Gibboni/ "Sei nella storia e una bella persona"

“A noi ci ha messi assieme una scintilla divina – ha dichiarato a lopinionista.it Silvia Mezzanotte – non c’è un’altra spiegazione. Ci ha fatto pensare che valesse la pena raccontare La nostra storia in maniera molto gioiosa e serena. È una caratteristica che ci scambiamo in continuazione: noi ci divertiamo tantissimo sia sul palco che dovunque ci troviamo in qualsiasi momento della giornata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA