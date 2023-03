Carlo Mezzano, chi è il marito di Minnie Minoprio/ Dopo una lunga convivenza…

Carlo Mezzano, chi è il marito di Minnie Minoprio

Minnie Minoprio è tra i finalisti di The Voice Senior che, questa sera, decreterà il vincitore assoluto. Minnie Minoprio, prima di mettersi alla prova con The Voice Senior, è stata una cantante jazz anglo italiana che ha avuto una carriera ricca di successi fino alla decisione di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla vita privata. Minnie Minoprio, all’anagrafe Virginia Annie Minoprio, è sposata con Carlo Mezzano. I due si sono sposati dopo undici anni di convivenza e per amore del marito ha scelto di dedicarsi anche ad un’attività lontana dal mondo dello spettacolo.

Con il marito Carlo Mezzano, Minnie Minoprio ha aperto anche il Cotton Club ovvero un locale di musica vintage molto in voga a Roma. Con il sostegno del marito ha deciso di rimettersi in gioco con la partecipazione al talent show di Raiuno.

Il primo matrimonio di Minnie Minoprio

Prima di incontrare e innamorarsi di Carlo Mezzano, Minnie Minoprio è stata sposata con il costruttore romano Giorgio Ammanniti con il quale ha avuto un figlio: Giuliano. Il loro matrimonio è durato fino al 1973. La fine del matrimonio è stata difficile da affrontare per Minnie Minoprio che ha raccontato di non aver parlato con il figlio Giuliano per ben nove anni.

“Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire”, ha raccontato poi la showgirl che, oggi, si gode la serenità della sua vita accanto al marito Carlo Mezzano che, questa sera, farà il tifo per lei sperando che riesca a portare la vittoria a casa.

