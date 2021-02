Carlo Mezzano, marito Minnie Minoprio/ Dal Cotton Club al Birdland: coppia in affari

La cantante Minnie Minoprio sarà ospite oggi pomeriggio negli studi del programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, e nell’occasione è probabile che parlerà anche del marito Carlo Mezzano, svelando magari qualcosa di più sul suo compagno di vita. In rete, infatti, vi sono pochissime informazioni sulla dolce metà di Minnie Minoprio.

Certo è che i due si sono sposati nel 1984, e che Carlo Mezzano rappresenta il secondo marito di Minnie Minoprio dopo che la stessa si era sposata nel 1973 con il costruttore romano Giorgio Armannitti, da cui si è poi separata undici anni dopo e da cui ha avuto anche un figlio, Giuliano. Carlo e Minnie, in base ad alcune indiscrezioni emerse, avrebbero convissuto per ben 11 anni prima di salire all’altare, un fidanzamento quindi molto lungo ma che è servito poi a suggellare il loro amore.

CARLO MEZZANO, MARITO MINNIE MINOPRIO: LA VICENDA DEL FIGLIO GIULIANO

In merito alla professione di Carlo Mezzano non si sa moltissimo in quanto tutti i siti web lo identificano come musicista, anche se il termine è molto generico di conseguenza non sappiamo se suoni la batteria, la chitarra o il basso, e nemmeno se produca canzoni per altri cantanti o per se stesso. Certo è che Carlo Mezzano è un imprenditore di successo, in quanto è stato lui nel 1987, a creare assieme a Minnie Minoprio il Cotton Club, uno storico locale di musica vintage della capitale, ancora oggi esistente, chiaro indizio di quanto si sia trattato di un’impresa di successo. Inoltre, Carlo Mezzano e Minnie Minoprio hanno aperto un Bed & Breakfast in quel di Castelnuovo di Porto, alle porte della capitale, leggasi il Birdland Hotel, una splendida oasi di pace gestita dalla coppia. Si sa infine che l’abitazione di Carlo Mezzano era stata svaligiata dal figlio di Minnie Minoprio, Giuliano Ammanniti, nel 1984, un reato per cui lo stesso ragazzo all’epoca dei fatti 19enne, era stato arrestato. «Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire», aveva svelato la Minoprio durante una recente ospitata a Domenica Live, senza però entrare in ulteriori dettagli.



