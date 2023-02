Carlo Mezzano, marito Minnie Minoprio/ Ex marito Giovanni Ammanniti e figlio Giuliano

Carlo Mezzano, chi è il marito di Minnie Minoprio

Minnie Minoprio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sposata dal 1984 con il musicista Carlo Mezzano. Tastierista e frontman dei “Poker”, band storica forgiata e messa insieme dal compianto maestro Morgante, Mezzano e la moglie Minnie vivono a Roma dove gestiscono il “Cotton Club”, Jazz club, ristorante e wine bar. Carlo Mezzano era dietro le quinte mentre la moglie si esibiva sul palco di The Voice Senior 2023 con la sua cover di “Carelles Whisper” di George Michael.

Nel backstage con Antonella Clerici, Carlo Mezzano si è profondamente commosso ascoltando l’esibizione di Minnie. “Stiamo insieme da 50 anni e sono ancora pochi. Mi sono innamorato di tanti suoi pregi”, ha detto Carlo Mezzano, parlando della moglie nella clip di presentazione del talent show di Rai 1.

Minnie Minoprio: l’ex marito Giovanni Ammanniti e il figlio Giuliano

Prima di incontrare Carlo Mezzano, Minnie Minoprio è stata sposata con il costruttore romano Giorgio Ammanniti, conosciuto nel 1962. I due sono rimasti insieme fino al 1973 e dalla loro unione è nato il figlio Giuliano. Minnie Minoprio è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e sul suo primo matrimonio. Tuttavia, ai microfoni di Barbara D’Urso, in una puntata di Domenica Live rilasciata nel 2018, la cantante parlò del rapporto con il figlio Giuliano svelando di non aver avuto rapporti con lui per ben nove anni: “Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire”.

